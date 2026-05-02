Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από τη δοκιμασία στην ανθεκτικότητα

Τα πανεπιστήμια σήμερα βρίσκονται μπροστά σε ένα περιβάλλον πολύ πιο απαιτητικό απ’ ό,τι πριν από λίγα χρόνια





Ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται, οι θεσμικές υποχρεώσεις αυξάνονται, η τεχνολογία αλλάζει γρήγορα τα δεδομένα και η κλιματική κρίση παύει να είναι μια γενική απειλή και γίνεται μια πραγματικότητα με άμεσες συνέπειες. Σε αυτό το τοπίο, το δημόσιο πανεπιστήμιο καλείται να αποδείξει, με τρόπο μετρήσιμο και πειστικό, ότι μπορεί ταυτόχρονα να υπηρετεί τη γνώση, να στηρίζει την κοινωνία και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας.Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιλέξαμε να μην κινηθούμε με την αδράνεια της καθημερινής διαχείρισης, αλλά με πιο καθαρό σχέδιο και μεγαλύτερη προσήλωση σε συγκεκριμένους στόχους. Με βασικό οδηγό το Στρατηγικό Σχέδιο 2024–2027, θέσαμε στο επίκεντρο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, τη διεθνοποίηση, τη βελτίωση της φοιτητικής εμπειρίας, τη βιώσιμη και ψηφιακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση ποιότητας. Είναι ένα πλαίσιο που επιχειρεί να δώσει συνοχή σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της πανεπιστημιακής ζωής και να μετατρέψει τις πιέσεις της εποχής σε αφετηρία προόδου.Η πορεία αυτή μας έφερε αντιμέτωπους με μεγάλες προκλήσεις. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Elias έθεσαν τη Θεσσαλία –και κατ’ επέκταση το Πανεπιστήμιό μας– μπροστά σε μια δύσκολη δοκιμασία. Το ζητούμενο είναι να κινηθούμε πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας. Ήταν να βρεθεί ένας τρόπος ώστε η κρίση να μην αφήσει πίσω ένα ίδρυμα που απλώς «άντεξε», αλλά ένα ίδρυμα πιο έτοιμο, πιο ανθεκτικό και πιο οργανωμένο για την επόμενη μέρα. Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης, οι έκτακτες εργασίες, οι προληπτικές ενισχύσεις και τα μεγαλύτερα έργα συντήρησης και αναβάθμισης δεν αντιμετωπίστηκαν ως προσωρινές λύσεις ανάγκης. Συνδέθηκαν με μια ευρύτερη προσπάθεια ανασυγκρότησης και θωράκισης των υποδομών μας.Την ίδια στιγμή, επιμείναμε σε κάτι που συχνά παραβλέπεται: ότι η ποιότητα ενός πανεπιστημίου κρίνεται και από το πώς ζουν και σπουδάζουν οι φοιτητές του. Η φοιτητική εμπειρία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως από το πρόγραμμα μαθημάτων, αλλά και από τις πραγματικές συνθήκες μέσα στις οποίες σπουδάζει ένας νέος άνθρωπος.Γι’ αυτό δώσαμε βαρύτητα στην ενίσχυση δομών υποστήριξης, στην ισότιμη πρόσβαση, στη βελτίωση της πρακτικής άσκησης και στην κοινωνική μέριμνα, αλλά και σε παρεμβάσεις στις φοιτητικές εστίες και στον σχεδιασμό νέων φοιτητικών υποδομών. Θέλουμε ένα πανεπιστήμιο που δεν αφήνει κανέναν πίσω – ούτε στην πρόσβαση στη γνώση ούτε στην καθημερινότητα της ακαδημαϊκής ζωής.Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς έγινε πιο «αθόρυβα», αλλά είναι εξίσου κρίσιμο: στο επίπεδο της θεσμικής και ακαδημαϊκής οργάνωσης. Η επικαιροποίηση κανονισμών, η ενίσχυση των μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας, η προώθηση της επαναπιστοποίησης και των πιστοποιήσεων προγραμμάτων σπουδών, αλλά και η ενεργοποίηση νέων μονάδων και δομών, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο πιο σταθερό και πιο σύγχρονο. Για ένα πανεπιστήμιο με παρουσία σε πολλές πόλεις και σύνθετες ανάγκες συντονισμού, αυτή η δουλειά είναι ένας από τους βασικούς όρους για να μπορούμε να προχωράμε με συνέπεια.Κομβική θέση σε αυτή τη νέα φάση έχει η «διπλή μετάβαση» που καθορίζει το μέλλον όλων των μεγάλων οργανισμών: ψηφιακή και πράσινη. Η ψηφιακή μετάβαση είναι ένα βασικό εργαλείο για πιο άμεσες, φιλικές, διαφανείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες.Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχωρήσαμε με σχέδιο: από τη διασύνδεση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων «ΠΑΠΥΡΟΣ» με το κεντρικό σύστημα του Δημοσίου, μέχρι τη δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων τίτλων σπουδών μέσω gov.gr και την ένταξη στο έργο «Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο».Παράλληλα επενδύουμε σε δίκτυα, πληροφοριακά συστήματα, λογισμικό και εξοπλισμό, αξιοποιούμε έργα όπως το «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και ενισχύουμε την κυβερνοασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων, ώστε η τεχνολογική αναβάθμιση να στηρίζεται σε ασφαλείς και ανθεκτικές βάσεις.Η μεταμόρφωσή μας όμως είναι κάτι παραπάνω από απλά ψηφιακή. Είναι και υλική, καθημερινή, ορατή. Ανακαινίσεις και επαναλειτουργία αμφιθεάτρων, δημιουργία έξυπνων αιθουσών, ενίσχυση βιβλιοθηκών και εργαστηρίων, βελτιώσεις σε χώρους διδασκαλίας και τεχνικές παρεμβάσεις σε Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λαμία αποτυπώνουν μια σταθερή προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργικότητας. Το αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων γίνεται αισθητό στην καθημερινή εμπειρία φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων: σε ένα περιβάλλον πιο σύγχρονο και πιο υποστηρικτικό.Στην ίδια λογική, η βιωσιμότητα γίνεται στρατηγικός στόχος και δίνει ένα σταθερό πλαίσιο συνδέοντας την εκπαίδευση, την έρευνα, τις υποδομές, τη διακυβέρνηση και τη σχέση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία. Το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης, που υποβλήθηκε ως παράρτημα του Στρατηγικού Σχεδίου μας 2024-2027, περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών, τις πρακτικές εξοικονόμησης πόρων, την έμφαση στην περιβαλλοντική ευθύνη, τη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία.Η αειφόρος ανάπτυξη είναι το νέο κριτήριο υπευθυνότητας για κάθε δημόσιο φορέα που θέλει να κοιτά το μέλλον χωρίς να μεταθέτει το κόστος στις επόμενες γενιές και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του, μέσω μιας σειράς δράσεων που περιλαμβάνουν τη δραστηριότητά του ως μέλος του δικτύου Πανεπιστημίων United Nations Academic Impact και τη δημιουργία του σώματος SDG Ambassadors.

Φυσικά, αυτό το όραμα μπορεί να στηριχθεί μόνο με μία ισχυρή ερευνητική βάση. Ενισχύουμε την ερευνητική δραστηριότητα μέσα από χρηματοδοτήσεις για δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια και κάλυψη ερευνητικών αναγκών, καθώς και μέσα από ειδική στήριξη νέων ακαδημαϊκών. Πιστεύουμε βαθιά ότι η επιστημονική παραγωγή, η διάχυση γνώσης και η δυνατότητα εφαρμογής της είναι πλευρές της ίδιας προσπάθειας. Γι’ αυτό και η καινοτομία για εμάς αρχίζει να αποκτά πιο συνεκτικό περιεχόμενο, ως πεδίο στο οποίο συναντιούνται η έρευνα, η εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα και η κοινωνική αποστολή του Ιδρύματος.



Στο κέντρο αυτής της πορείας βρίσκεται η ανάπτυξη της Μονάδας One Planet Thessaly. Η αξία της εκτείνεται πέραν της υποστήριξης επιμέρους δράσεων επιχειρηματικότητας. Σηματοδοτεί μια διαφορετική αντίληψη για το πώς ένα πανεπιστήμιο οργανώνει το οικοσύστημα καινοτομίας του. Μέσα από μαθήματα επιχειρηματικότητας, εργαστήρια, σεμινάρια και hackathons, δημιουργούμε ένα περιβάλλον στο οποίο οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τη δημιουργική σκέψη, τη συνεργασία, τη διαμόρφωση ιδεών και τη μετατροπή τους σε ολοκληρωμένες προτάσεις.



Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η καινοτομία συνδέεται όλο και πιο καθαρά με τη μεταφορά τεχνολογίας: υποστήριξη προς μέλη ΔΕΠ για σύσταση τεχνοβλαστών, αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, χρονοσημάνσεις λογισμικού και διαμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου. Η ωριμότητα ενός πανεπιστημιακού οικοσυστήματος κρίνεται ακριβώς εδώ: στη διαδρομή από την ερευνητική ιδέα μέχρι την αξιοποίηση και τον κοινωνικό της αντίκτυπο.



Για ένα πανεπιστήμιο με ισχυρό περιφερειακό αποτύπωμα, η καινοτομία αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν συνδέεται με την πραγματική οικονομία, με τις ανάγκες των παραγωγικών φορέων, με τις τεχνολογικές εξελίξεις και με τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Η συχνή στήριξη και συμμετοχή μας σε fora καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, όπως το Innovent Forum και το InnoHealth Forum γίνεται συνειδητά και με σκοπό τη δημιουργία ενός διαύλου συνεργασιών και μεταφοράς τεχνογνωσίας.



Παράλληλα αναβαθμίζουμε το Γραφείο Διασύνδεσης, την Πρακτική Άσκηση και το κέντρο αποφοίτων, ώστε η σχέση σπουδών και αγοράς εργασίας να γίνεται πιο ουσιαστική: Ημέρες Καριέρας, συνεργασίες με επιχειρήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ενίσχυση της πρακτικής άσκησης ανοίγουν νέες διαδρομές για τους φοιτητές και τους αποφοίτους μας.



Την ίδια ώρα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μπαίνει πιο ουσιαστικά στη διεθνή συζήτηση, κάνοντας τη διεθνοποίηση στρατηγική επιλογή. Οι συνεργασίες με πανεπιστήμια όπως το Columbia, το Georgetown και το McGill δημιουργούν δυνατότητες ουσιαστικής αλληλεπίδρασης και κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδρομών. Το Erasmus+ συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο ζωντανά πεδία διεθνοποίησης, καλλιεργώντας μια κουλτούρα ανταλλαγής και ακαδημαϊκού ανοίγματος.



Και η παρουσία μας σε διεθνείς κατατάξεις (QS, Times Higher Education, Webometrics, Shanghai) –με την επίγνωση ότι οι κατατάξεις δεν λένε από μόνες τους όλη την αλήθεια– ενισχύει την ορατότητα του Ιδρύματος σε ένα περιβάλλον όπου η αναγνωρισιμότητα συνδέεται όλο και περισσότερο με την ελκυστικότητα και τις προοπτικές εξέλιξης. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και τα νέα ακαδημαϊκά ανοίγματα, όπως η λειτουργία του ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος της Ιατρικής και η προώθηση παραρτήματος στην Κύπρο, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ανάπτυξης διεθνών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.



Όλα τα παραπάνω θα έμεναν θεωρητικά, αν δεν συνδέονταν με τις πραγματικές ανάγκες της Θεσσαλίας – μιας περιφέρειας όπου η αγροδιατροφή αποτελεί όχι μόνο οικονομικό πυλώνα, αλλά και πεδίο μεγάλων προκλήσεων λόγω της κλιματικής πίεσης. Γι’ αυτό επενδύουμε σε δομές που φέρνουν τους ανθρώπους της παραγωγής σε άμεση επαφή με την τεχνολογία.



Το εμβληματικό έργο AGRILABs που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και υλοποιείται στο παράρτημα της Μονάδας One Planet Thessaly—το Agritech Experience Center, ένα σύγχρονο hub αγροδιατροφής με υποδομές επίδειξης και δοκιμών—φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως «ζωντανά εργαστήρια» όπου αγρότες, κτηνοτρόφοι, νέοι επιστήμονες και επιχειρήσεις θα μπορούν να πειραματιστούν σε πραγματικές συνθήκες.



Το μοντέλο βασίζεται σε κύκλους πειραματισμού και σε ανοιχτές πλατφόρμες ψηφιακού διδύμου σε επίπεδο φάρμας, ώστε να δοκιμάζονται λύσεις γεωργίας και κτηνοτροφίας ακριβείας, ρομποτικής και IoT, με αξιοποίηση δεδομένων από αισθητήρες, δορυφόρους, drones και συστήματα ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Στόχος μας είναι οι τεχνολογίες αυτές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, πρακτικό νόημα και μετρήσιμο αποτέλεσμα: βέλτιστη χρήση νερού και ενέργειας, καλύτερη παραγωγικότητα, και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.



Η φιλοδοξία μας είναι διπλή: αφενός να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας με γνώση και τεχνολογία, αφετέρου να δημιουργήσουμε ένα ώριμο περιβάλλον μεταφοράς τεχνολογίας «lab to market», ώστε ερευνητικά αποτελέσματα να γίνονται προϊόντα, υπηρεσίες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Στο πεδίο αυτό, το Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστος εταίρος R&D outsourcing για βιομηχανίες της αγροδιατροφής, προσφέροντας επιστημονική τεκμηρίωση, δοκιμές και ανάπτυξη λύσεων με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.



Η συνολική εικόνα που προκύπτει σήμερα είναι εκείνη ενός ιδρύματος που κινείται πέρα από τη διαχείριση της δυσκολίας, αλλά επιχειρεί να οργανώσει πιο καθαρά το επόμενο βήμα του: με επενδύσεις σε δομές, ποιότητα, διεθνή παρουσία, φοιτητική υποστήριξη, καινοτομία και υποδομές. Το δημόσιο πανεπιστήμιο μπορεί –και οφείλει– να είναι ταυτόχρονα χώρος ακαδημαϊκής ελευθερίας, μοχλός κοινωνικής συνοχής και πυρήνας αναπτυξιακής προοπτικής.



Και αν κάτι μας δίδαξε η πρόσφατη δοκιμασία στη Θεσσαλία είναι ότι η ανθεκτικότητα είναι σχέδιο, υποδομή, συνεργασία – και τελικά γίνεται συνειδητή επιλογή.



* Ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης είναι πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

02.05.2026, 08:19