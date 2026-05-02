Κλείσιμο

-- Λόγω ηλικίας, δεν έζησαν τις νοσηρές καταστάσεις των προηγούμενων δεκαετιών.

-- Δεν έχουν εικόνα ποιοι δημιούργησαν και γιγάντωσαν, σε επίπεδο εθνικού εθισμού, το λαϊκισμό, την κομματική ρουσφετολογία, τη διαφθορά (είπαμε να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του, όχι όμως και 500 εκατομμύρια, αναφώνησε το 1986 ο ηγέτης της «δημοκρατικής παράταξης» αναφερόμενος σε κομματικό του στέλεχος του δημόσιου τομέα).

-- Δεν βίωσαν το νοσηρό συνδυασμό, για πολιτική σπέκουλα, του τετράπτυχου: λαϊκισμός, παροχολογία, σκανδαλολογία, αδίστακτη συκοφάντηση των πολιτικών αντιπάλων.

-- Δεν έχουν βιώσει τη ζημιά που έκαναν στη χώρα οι επανακάμπτοντες σωτήρες.

Κάτι στον αέρα των media για να θολώσει την εικόνα της επιτυχίας και της εθνικής αισιοδοξίας. Είτε ανασύρεται κάποιο σύμπτωμα από τις διαχρονικές παθογένειες της πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας ως κυβερνητικό σκάνδαλο, είτε κάποιοι ανόητοι σπεύδουν να στρέψουν αλλού τα φώτα της δημοσιότητας με τάχα διαφοροποιήσεις, που δείχνουν διατάραξη της ενότητας της κυβερνητικής παράταξης.Τη διεθνή προβολή της χώρας από την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου επισκίασε η απόφαση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το φάκελο των υποκλοπών. Την επιτυχημένη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη θόλωσε η ανακοίνωση των πέντε βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος για το επιτελικό κράτος και πάει λέγοντας.Η επανάληψη του ίδιου φαινόμενου για πολλοστή φορά δείχνει πως μόνο τυχαίο δεν είναι. Η επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση. Είναι σχεδιασμένος πολιτικός αντιπερισπασμός στα πλαίσια οργανωμένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης.Μπροστάρηδες – αχυράνθρωποι - ηγεσία και στελέχη της ατροφικής αντιπολίτευσης και πίσω από την κουΐντα, στα παρασκήνια, κινούν τα νήματα της μαριονέτας κάποιοι σημαίνοντες της εγχώριας οικονομικής ελίτ που ελέγχει μεγάλη μερίδα των αναφανδόν εχθρικών για την Κυβέρνηση ΜΜΕ.Στον «υπέρ πάντων αγώνα» επιστρατεύτηκαν, εκτός από τη θλιμμένη μάνα των Τεμπών και διατελέσαντες σωτήρες της χώρας. Επανακάμπτουν αυτοί που εξήγγειλαν πανηγυρικά «προγράμματα» στα χρόνια της κρίσης, στο Ζάππειο και τη Θεσσαλονίκη - κρεσέντο λαϊκισμού και καπηλείας - από δεξιά κι αριστερά. Οι ίδιοι που παραπλάνησαν τότε τους πολίτες πως θα σκίσουν τα μνημόνια και θα βγάλουν τη χώρα από την οικονομική κρίση εν μια νυκτί.Στόχος και σκοπός της λυσσαλέας πλέον, εξωθεσμικής μετωπικής επίθεσης, η αποδόμηση της διακυβέρνησης – του πρωθυπουργού – και η άνοδος στον κυβερνητικό θώκο, νέου «φιλικότερου και δοτικότερου» κυβερνητικού σχήματος (το ειρωνικό είναι ότι αποδίδουν στην παρούσα κυβέρνηση πως υπηρετεί «συμφέροντα» και την οικονομική ελίτ και ελέγχει τα ΜΜΕ, τα περισσότερα από τα οποία την πολεμάνε αδυσώπητα).Συγκροτημένο μέτωπο, με πολιτική πρόταση την οργανωμένη σκανδαλολογία, το νοσηρό εξόχως διχαστικό κλίμα που δημιουργεί η συστηματική πρόταξη με σταθερή δοσολογία και συχνότητα, ως σκάνδαλα της διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, παθογενειών που μαστίζουν πολλές δεκαετίες την πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας. Παρακολουθήσεις, ΟΠΕΚΕΠΕ και επιδοτήσεις, ρουσφέτια κ.α. θεάρεστα (εξ ίσου ειρωνικό είναι ότι μπροστάρηδες τιμητές που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους, εμφανίζονται οι πλέον «σεσημασμένοι» στα σκάνδαλα που καταγγέλλουν, από τις κυβερνητικές θητείες του παρελθόντος).Δεν έχουν όμως συνειδητοποιήσει οι – αφιονισμένοι από αυτοθαυμασμό, πλούτο και ευμάρεια - εξωθεσμικοί ενορχηστρωτές της αντικυβερνητικής υστερίας και οι πολιτικοί υποτακτικοί τους, πως δεν αρκεί η δύναμη και η επιρροή τους. Πρέπει να πείσουν τους πολίτες, που έχουν με την ψήφο τους τον τελευταίο λόγο στη Δημοκρατία. Να πείσουν τους κοινούς θνητούς της βιοπάλης που διαβιούν εδώ, βλέπουν, ακούνε, έχουν άμεση αντίληψη όσων διαδραματίζονται και κυρίως έχουν μνήμη και λογική – θυμούνται, συγκρίνουν, αγανακτούν, φασκελώνουν. Να τους πείσουν να αντικαταστήσουν τον Κυριάκο με τους προτεινόμενους από αυτούς «Αστραχάν» - το ψωράλογο που πόνταρε ο αείμνηστος Θανάσης Βέγγος.Ίσως πιστεύουν πως μπορούν να παραπείσουν ευκολότερα τους νέους ψηφοφόρους που:«Πλανώνται – όμως - πλάνην οικτράν», γιατί και οι νέοι ζουν εδώ και βιώνουν άλλη πραγματικότητα από την στρεβλή και πλαστή εικόνα που πλασάρουν οι εγκάθετοι σπεκουλαδόροι, οσμίζονται την προσπάθεια εξαπάτησής τους και θα αντιδράσουν ανάλογα.Αρκεί, κ. πρωθυπουργέ, το χαλί κάτω από το οποίο κρύβονταν για δεκαετίες οι παθογένειες που μαστίζουν τη χώρα να παραμείνει σηκωμένο. Να συνεχιστεί το «σκούπισμα» του πολιτικού δαπέδου, να καθαρίζει σιγά σιγά ο κόπρος του Αυγείου, να κλείσουν οι «κρυψώνες» και τα απυρόβλητα. Να διορθώνονται όσα κακώς κείμενα εμφανίζονται. Όσο η Κυβέρνηση θα πολιτεύεται στο φως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανέναν, θα προχωράει οπλισμένη με τη δύναμη της υγιούς κοινωνίας.