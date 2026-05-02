37χρονος οδηγός μηχανής έτρεχε με 240χλμ/ώρα, τον βρήκαν από τα βίντεο που ανέβαζε στα social media
Ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θήβας - Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας

Ένας 37χρονος που «καμάρωνε» για τις ταχύτητές που έπιανε με τη μηχανή του στα social media, είδε την ΕΛ.ΑΣ. να τον εντοπίζει και να σχηματίζει δικογραφία εναντίον του, ενώ κατάσχεσαν και το όχημά του.

Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εμφανιζόταν οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού κινούμενος στην Παλαιά Εθνική οδό ΕλευσίναςΘήβας να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, με ταχύτητες άνω των 240 χλμ/ώρα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού. Επιπλέον, παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας έτερα οχήματα.


Άμεσα αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 37χρονο ημεδαπό, ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση. Την Πέμπτη 30 Απριλίου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» - Το πρώτο Κοινωνικό Καφενείο με εργαζόμενους άτομα με αναπηρία στο Θριάσιο Πεδίο, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY

Υπάρχουν κάποια νέα «spots» που δεν γίνονται γνωστά επειδή είναι trendy, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν σωστά. Χωρίς θόρυβο και περιττή προβολή. Το Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

