37χρονος οδηγός μηχανής έτρεχε με 240χλμ/ώρα, τον βρήκαν από τα βίντεο που ανέβαζε στα social media
Ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θήβας - Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας
Ένας 37χρονος που «καμάρωνε» για τις ταχύτητές που έπιανε με τη μηχανή του στα social media, είδε την ΕΛ.ΑΣ. να τον εντοπίζει και να σχηματίζει δικογραφία εναντίον του, ενώ κατάσχεσαν και το όχημά του.
Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εμφανιζόταν οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού κινούμενος στην Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θήβας να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, με ταχύτητες άνω των 240 χλμ/ώρα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού. Επιπλέον, παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας έτερα οχήματα.
Άμεσα αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 37χρονο ημεδαπό, ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση. Την Πέμπτη 30 Απριλίου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
