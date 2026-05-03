Ξανά στην κόντρα Φασουλής και Θώδη: «Σας έχω φερθεί πολύ επιεικώς, είστε για πολύ χειρότερα» - «Δεν παρακάλεσα για να είμαι εδώ»
«Έχουμε κι εμείς στυλ όχι μόνο εσείς, μην το δείτε» προειδοποίησε ο Σταμάτης Φασουλής την Έφη Θώδη
Νέο επεισόδιο στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Σταμάτη Φασουλή και την Έφη Θώδη στο Just the 2 of Us σημειώθηκε στο επεισόδιο του Σαββάτου με τον σκηνοθέτη να ασκεί εκ νέου πολύ αυστηρή κριτική στην τραγουδίστρια, η οποία σε δηλώσεις της είχε πει «αν ο Σταμάτης Φασουλής έχει νευράκια να πάει σπίτι του».
Η νέα κόντρα ξεκίνησε με την παρατήρηση του Γιάννη Ζουγανέλη προς την Έφη Θώδη ότι «οι κριτές δεν έχουν καμία παθογένεια για να σας αντιμετωπίσουν κάπως, λένε τη γνώμη τους». «Εγώ τον Σταμάτη τον αγαπώ» είπε η Έφη Θώδη με τον γνωστό σκηνοθέτη και μέλος της κριτικής επιτροπής του σόου να την... προειδοποιεί: «Έχουμε κι εμείς στυλ όχι μόνο εσείς, μην το δείτε».
«Κυρία Θώδη μου μπορεί να είστε πρώτη ή η καλύτερη για τα πανηγύρια αλλά για εδώ δεν είστε ό,τι καλύτερο συμβαίνει αλλά σας έχει βάλει ο κ. Κοκλώνης όπως κι εμένα και είμαι υποχρεωμένος να κριτικάρω. Λόγω του παρελθόντος σας έχω φερθεί πολύ επιεικώς, είστε για πολύ χειρότερα» συμπλήρωσε ο Σταμάτης Φασουλής.
Όταν, δε, η Έφη Θώδη υποστήριξε ότι «στα πανηγύρια τα τραγουδάμε όλα τα τραγούδια», ο κ. Φασουλής της εξήγησε «μα αυτό είπα, εκτιμώ πολύ τα πανηγύρια, αυτό που κάνατε το εκτιμούσα πολύ και τα θεωρώ σημαντικά για το ελληνικό τραγούδι».
«Άλλη δουλειά είναι εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας που δεν παρακαλέσαμε» πέταξε το καρφί του ο σκηνοθέτης με την τραγουδίστρια να του απαντά «κι εγώ δεν παρακάλεσα», για να την «καρφώσει» με τη σειρά του ο σκηνοθέτης λέγοντας «όπως σας έβαλαν να κάνετε κάτι που δεν ξέρετε, έτσι κι εμένα με έβαλαν να κάνω κάτι που δεν ξέρω».
Δεν έμεινε, δε, εκεί αλλά με αφορμή τη δήλωση της Έφης Θώδη ««αν ο Σταμάτης Φασουλής έχει νευράκια να πάει σπίτι του», ο γνωστός σκηνοθέτης είπε: «Η Έφη τα έβαλε με εμάς, Η κυρία Θώδη είπε σε μια εκπομπή που την έσυραν αν ο Φασουλή έχει νευράκια να πάει σπίτι του. Δεν μπορώ να πάω γιατί με θέλει ο Κοκλώνης»
