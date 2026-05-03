Αποθέωση για τον Ιρανοαμερικανό κωμικό Μαξ Αμίνι στην Αθήνα: Οι ατάκες για Έλληνες και Αλβανούς που έκαναν το θέατρο να παραληρεί από τα γέλια
Διπλή sold out παράσταση έδωσε χθες στην Αθήνα ο γνωστός κωμικός - Με καταιγιστικό ρυθμό, αυτοσχεδιασμούς και συνεχή αλληλεπίδραση με τους θεατές, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον
Μια βραδιά που θύμισε γιατί η ζωντανή κωμωδία εξακολουθεί να είναι από τις πιο άμεσες και δυνατές μορφές ψυχαγωγίας, έζησαν όσοι βρέθηκαν χθες στο κατάμεστο Christmas Theater για την εμφάνιση του Μαξ Αμίνι στα πλαίσια του Comedys Finest & Plisskën Festival . Ο Ιρανοαμερικανός stand up comedian αποθεώθηκε από περίπου 3.000 θεατές, που είχαν κατακλύσει τον χώρο σε δύο back-to-back παραστάσεις, ερχόμενοι όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από χώρες όπως το Ιράν, η Σερβία, η Λιθουανία, το Μαρόκο, η Ινδία και η Αλβανία.
Με καταιγιστικό ρυθμό, αυτοσχεδιασμούς και συνεχή αλληλεπίδραση με τους θεατές, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον, μετατρέποντας την παράσταση σε ένα διαρκές κύμα γέλιου. Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς, ο Αμίνι στράφηκε με το γνωστό του αιχμηρό αλλά παιγνιώδες ύφος προς θεατές αλβανικής καταγωγής, στήνοντας ένα χιουμοριστικό περιστατικό που, όπως αποδείχθηκε, εξελίχθηκε σε ένα από τα highlights της παράστασης.
Περιέγραψε μια αληθινή συνάντηση στο Βερολίνο, όταν ένας άνδρας τον αναγνώρισε στον δρόμο και προσπάθησε, με σπαστά αγγλικά, να του εκφράσει τον θαυμασμό του. «Κάθε βράδυ κοιμάμαι μαζί σου», του είπε, εννοώντας φυσικά ότι παρακολουθεί τα βίντεό του, προκαλώντας ήδη τα πρώτα γέλια. Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν η σύντροφος του άνδρα, εμφανώς ενοχλημένη και ανήξερη για το ποιος είναι ο Αμίνι, τον ρώτησε ευθέως: «Ποιος είσαι εσύ;». Τότε εκείνος απάντησε με απόλυτη σοβαρότητα: «Είμαι ένας πάρα πολύ διάσημος… γκέι πορνοστάρ!», με την αίθουσα να «εκρήγνυται» σε γέλια.
Αντίστοιχα απολαυστική ήταν και η αλληλεπίδρασή του με Έλληνα θεατή, όταν δέχθηκε μια πολιτική ερώτηση για το αν ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμίνι αντέδρασε άμεσα, διατηρώντας το κωμικό του ύφος: «Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί θα με ψάχνει το FBI και θα με βρουν νεκρό». Χωρίς να χάσει ρυθμό, συνέχισε: «Είσαι μαλ@@; Ήρθες σε ένα comedy show να μου κάνεις πολιτική ερώτηση; Και εγώ δεν είπα τίποτα όταν εσύ έκλεψες τον μπακλαβά από τους Τούρκους και τη χωριάτικη από το Ιράν, με τη μόνη διαφορά ότι εσείς την κόβετε σε μεγάλα κομμάτια». Το κοινό ξέσπασε σε παρατεταμένο γέλιο, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να ισορροπεί ανάμεσα στην πρόκληση και την ψυχαγωγία.
Πίσω από τη σκηνική του άνεση, ωστόσο, βρίσκεται μια εντυπωσιακή διαδρομή. Ο Μαξ Αμίνι θεωρείται σήμερα ένας από τους πιο επιδραστικούς κωμικούς της ψηφιακής εποχής, έχοντας επαναπροσδιορίσει το stand-up μέσα από τα social media και τις παγκόσμιες περιοδείες του. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Abstraction Media, ενώ αριθμεί περισσότερους από 25,7 εκατομμύρια ακόλουθους και δισεκατομμύρια προβολές στις πλατφόρμες του.
Μόνο μέσα στο 2025, οι προβολές του ξεπέρασαν τα 5,8 δισεκατομμύρια, καθιστώντας τον έναν από τους πιο δημοφιλείς κωμικούς διεθνώς. Έχει ήδη γράψει ιστορία ως ο πρώτος Ιρανοαμερικανός καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο Madison Square Garden, ενώ έχει καταφέρει να εξαντλήσει τα εισιτήρια στο Kia Forum του Λος Άντζελες.
Παράλληλα, αποτελεί τον διεθνή κωμικό με τις περισσότερες πωλήσεις εισιτηρίων στην Ινδία, ενώ η περιοδεία του το 2025 περιλάμβανε 19 χώρες, 60 πόλεις και 150 sold-out παραστάσεις. Γεννημένος στο Τούσον της Αριζόνα, ανακάλυψε το ταλέντο του στο Los Angeles Improv, την περίοδο που σπούδαζε στη Σχολή Θεάτρου, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του UCLA. Σύντομα βρέθηκε στο Laugh Factory του Χόλιγουντ, όπου η ικανότητά του να αυτοσχεδιάζει και να «διαβάζει» το κοινό τον ανέδειξε σε ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της σκηνής.
Σήμερα, ο Αμίνι αξιοποιεί την πολυπολιτισμική του ταυτότητα για να δημιουργεί παραστάσεις που γεφυρώνουν διαφορετικούς κόσμους, κάτι που αποτυπώνεται και στον χαρακτηρισμό που δίνει ο ίδιος στα shows του: «Ηνωμένα Έθνη της Κωμωδίας».
Το stand up special «Randomly Selected» ξεπέρασε τα 16 εκατομμύρια προβολές σε λιγότερο από έξι μήνες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του. Παράλληλα, σε δημόσιες τοποθετήσεις του για διεθνή ζητήματα, έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του τόσο προς το καθεστώς του Ιράν όσο και απέναντι στον πόλεμο, διατηρώντας μια στάση που συνδυάζει την κοινωνική ευαισθησία με το καυστικό του χιούμορ.
Ποιος είναι ο κωμικός Μαξ Αμίνι
