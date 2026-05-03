«Είχε 8 μποφόρ»: Ο ήρωας καπετάνιος της Αλοννήσου περιγράφει πως μετέφερε εν μέσω κακοκαιρίας βρέφος από την Σκόπελο στο νοσοκομείο του Βόλου
Το μόλις 19 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε στον Βόλο ανήμερα της Πρωτομαγιάς καθώς οι γονείς του φοβήθηκαν ότι είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο - Οι ισχυροί άνεμοι ανάγκασαν το πρώτο σκάφος που το παρέλαβε να επιστρέψει πίσω
Τις στιγμές αγωνίας που επικράτησαν κατά τη μεταφορά του 19 μηνών βρέφους από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο του Βόλου περιέγραψε ο Γιώργος Κυριαζής, ο ηρωικός καπετάνιος από την Αλόννησο, ο οποίος κλήθηκε να φέρει εις πέρας τη δύσκολη αποστολή, καθώς η διακομιδή πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Όπως έχει γίνει γνωστό, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω έλεγχο.
Ωστόσο, η μεταφορά αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς επιχειρήθηκε αρχικά με ιδιωτικό σκάφος, όμως οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή της, οδηγώντας σε προσωρινή επιστροφή.
Τελικά, ο κ. Κυριαζής, καπετάνιος του σκάφους «Άξιον Εστί», έφτασε στην Σκόπελο και κατάφερε με ασφάλεια να μεταφέρει το βρέφος στο νοσοκομείο Βόλου.
«Κλήθηκα τα ξημερώματα. Οι άνεμοι ήταν 7-8 μποφόρ. Έφυγα από την Αλόννησο και πήγα στον Αγνώντα Σκοπέλου, στο λιμάνι, και παρέλαβα το βρέφος με τη μητέρα του και δύο γιατρούς. Επικρατούσαν δύο καιροί, τόσο βόρειος όσο και βορειοανατολικός, και ξεκινήσαμε για τον Βόλο», τόνισε αρχικά και συνέχισε: «Δεν αργήσαμε καθόλου. Παρόλο που είχε πολλά μποφόρ, φτάσαμε ακριβώς στην ώρα μας. Κάναμε 1 ώρα και 37 λεπτά, ενώ σε κανονικές συνθήκες η διαδρομή διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά».
«Η μητέρα δεν φοβήθηκε, γιατί ο άντρας της είναι ναυτικός και με γνώριζε, καθώς έχω εμπειρία σε τέτοιες διακομιδές. Ήταν ήρεμη. Το παιδάκι ήταν ήσυχο στην αγκαλιά της μητέρας του. Από την επικοινωνία που είχα αργότερα, όλα πήγαν καλά [...]. Μετά χαίρεσαι ένιωσα πολύ όμορφα και περήφανος που το παιδάκι είναι μια χαρά», κατέληξε.
Η περιγραφή του καπετάνιουΟ ίδιος μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Alpha περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές κατά την μεταφορά του παιδιού, δηλώνοντας περήφανος που η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, αφού όπως πληροφορήθηκε από τους γονείς το παιδάκι είναι καλά στην υγεία του.
