Ζητούνται λαντζέρηδες, μάγειροι, σεφ, καμαριέρες και ρεσεψιονίστ: Η τουριστική σεζόν ξεκινά με μεγάλες ελλείψεις εργαζομένων
Σταγόνα στον ωκεανό ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες - Από τους δέκα που έχουν εγκριθεί έρχονται οι έξι
Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό είναι για μία ακόμη χρονιά η έλλειψη εργαζομένων, καθώς πολλά ξενοδοχεία θα αργήσουν να ανοίξουν εξαιτίας αυτού του προβλήματος, ένα σκηνικό που δεν φαίνεται να άλλαξε από πέρυσι όπου οι ξενοδόχοι κυνηγούσαν με το τουφέκι σεφ, καμαριέρες και ρεσεψιονίστ.
Στον τουρισμό και την εστίαση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των δύο κλάδων, υπάρχουν 80.000 κενές θέσεις εργασίας, γεγονός που φέρνει για άλλη μία χρονιά σε απόγνωση τους επιχειρηματίες του τουρισμού.
Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού σε όλο το μέτωπο της οικονομίας, και εν προκειμένω στον τουρισμό, έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις εδώ και πέντε χρόνια, αρχής γενομένης από την πανδημία, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να κλέβουν στην κυριολεξία υπαλλήλους από άλλα ξενοδοχεία με δέλεαρ υψηλότερο μισθό κατά 200-300 ευρώ και μεγαλύτερη σε διάρκεια σεζόν. Στο ίδιο μήκος κύματος οι εστιάτορες αναζητούν απελπισμένα σερβιτόρους, λαντζέρηδες και μαγείρους.
Από την άλλη πλευρά, σταγόνα στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις, όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Για φέτος έχουν εγκριθεί στον κλάδο του τουρισμού περίπου 9.500 θέσεις. Αλλά και αυτές, λόγω των καθυστερήσεων, δεν καλύπτονται εγκαίρως. Οπως επισημαίνουν οι επιχειρηματίες του κλάδου, από τους 10 εργαζομένους που έχουν εγκριθεί φτάνουν στη χώρα οι έξι.
