Πεθερά σκότωσε τη νύφη της με δύο σφαίρες στο κεφάλι στην Κωνσταντινούπολη: Βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε «καθάρισα την τιμή μου»
Η Μενεξέ Κ. υποπτευόταν ότι η 25χρονη Μπουρσίν Σαχίν απατούσε τον γιο της που είναι έγκλειστος στη φυλακή τα τελευταία 6 χρόνια

Άγριο έγκλημα με θύμα την 25χρονη Μπουρσίν Σαχίν και δράστη την 58χρονη πεθερά της Μενεξέ Κ. που την πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως μεταδίδουν, μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αφού η 58χρονη πυροβόλησε τη νύφη της, βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της και φώναζε «σκότωσα τη νύφη μου, καθάρισα την τιμή μου» ενώ περίμενε τους αστυνομικούς καπνίζοντας τσιγάρο.

H 58χρονη Μενεξέ Κ. που σκότωσε με δύο σφαίρες στο κεφάλι τη νύφη της


Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η 58χρονη διέπραξε το έγκλημα γιατί υποπτευόταν ότι η 25χρονη απατούσε τον γιο της που είναι έγκλειστος στις φυλακές τα τελευταία έξι χρόνια.

Η 58χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι καβγάδισαν με τη νύφη της στην οποία είπε «πώς τολμάς να απατάς τον γιο μου; Ο γιος μου είναι στη φυλακή, δεν ντρέπεσαι;» και όταν εκείνη την αψήφισε, πήρε ένα όπλο και την πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι.

H 25χρονη Μπουρσίν Σαχίν που έπεσε νεκρή από την πεθερά της


Κατά τα δημοσιεύματα η 58χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε ανακαλύψει γραπτά μηνύματα της νύφης της που ενίσχυσαν τις υποψίες της ότι απατά τον γιο της με τον οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά.

Μετά τη σύλληψη της 58χρονης προέκυψε ότι είχε εκτίσει ποινή 6 ετών και 8 μηνών για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

