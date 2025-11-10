Η ΑΕΚ προχωράει με… αναταράξεις αλλά πάσχει και στην αξιολόγηση

Κι όταν καταφέρνει να νικάει η ΑΕΚ είναι απλά ο κορυφαίος προορισμός. Δεύτερη χρονιά σερί που η ΑΕΚ φεύγει νικήτρια από το Ηράκλειο σε ένα περίεργο παιχνίδι. Πέρυσι ο ΟΦΗ έμεινε με 10 από νωρίς όμως βρήκε γκολ και η λύση του γρίφου ήταν η τελευταία μαγική ενέργεια του Λιβάι που ολοκλήρωσε την ανατροπή δίνοντας το έτοιμο γκολ στον Μαρσιάλ. Φέτος το έργο παίχτηκε αλλιώς. Ο ΟΦΗ έπαιζε όλο το ματς με 11, δεν βρήκε γκολ αφού δεν μπόρεσε να πλησιάσει το τέρμα του Στρακόσια, ο αγώνας έγινε στο Παγκρήτιο και όλο το ενδιαφέρον ήταν τελικά στο αν θα μπορέσει η ΑΕΚ να σκοράρει. Το πέτυχε 3 φορές. Το γκολ μέτρησε με την τρίτη! Ας αφήσουμε όμως την διαιτησία γιατί έχουμε γίνει γραφικοί. Οσοι μιλάμε. Τα είπαμε χθες. Ας μιλήσουν αυτοί που πρέπει εκτός από την… περιγραφή των αγώνων. Εδώ έληξε το ματς και η πλειοψηφία των ΑΕΚτζηδων στα σοσιαλ ασχολιόταν με το fake… καψόνι στον Γιόνσον που δεν έγινε ποτέ γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει. Αν υπήρχε κάτι… personal ο παίκτης απλά θα είχε μείνει στην Αθήνα. Αν ο Γκρουγιτς τραυματιζόταν τελικά ένα λεπτό μετά την είσοδο του ο Γιόνσον θα έμπαινε στη θέση του. Σηκώθηκε και συνέχισε. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάσχουμε από αξιολόγηση. Εντός και εκτός. Και κακά τα ψέμματα το «εντός» είναι χειρότερο…Στο αγωνιστικό κομμάτι είναι δεδομένο πως η ΑΕΚ παίζει με έναν τρόπο που δεν αρέσει. Νορμαλ είναι γιατί είχαμε συνηθίσει αλλιώς. Βέβαια ούτε το αλλιώς μας άρεσε στο τέλος αλλά οκ. Ομως μιλάνε οι αριθμοί και τα γεγονότα. Η ΑΕΚ είναι ένα πόντο πίσω από τον… διαστημικό ΠΑΟΚ του Λουτσεσκου, τέσσερις μπροστά από τον ΠΑΟ που σάρωσε στις μεταγραφές και της έκανε πλάκα και τρεις πίσω από τον Ολυμπιακό που έχει μαγέψει το Champions League απέναντι σε Άρσεναλ, Μπαρτσα και Αϊντχόφεν. Εχει χάσει δύο ντέρμπι, το ένα εντός, και δυο μόνο βαθμούς εντός ή εκτός σε αγώνες με ομάδες κάτω από την τετράδα των διεκδικητών. Ενα ματς που άλλες ομάδες με τις ίδιες ακριβώς φάσεις θα το κερδίζαν για τους γνωστούς συμμαχικούς λόγους. Και στην Κρήτη λοιπόν η ΑΕΚ δεν… βλεπόταν σύμφωνα με την πλειοψηφία αλλά έβαλε τρία γκολ για να μετρήσει το ένα, είχε μεγάλες ευκαιρίες που έσωσε ένας εξαιρετικός νεαρός τερματοφύλακας, όσο πέρναγε η ώρα γινόταν όλο και πιο πιεστική μέχρι να καταφέρει να σκοράρει και μετά έκανε άριστη διαχείριση έχοντας αυτή τις ευκαιρίες και όχι ο ΟΦΗ που δεν κατάφερε να βγάλει τελική που να θεωρηθεί έστω υποψία ευκαιρίας…Φυσικά απαιτείται βελτίωση. Η ομάδα πρέπει να προοδεύσει για να συνεχίσει να νικάει στα must win και να εμφανιστεί ανταγωνιστική στα ντέρμπι. Φυσικά όπως προανήγγειλε κι ο Νίκολιτς χρειάζεται ενίσχυση με επιλεγμένες κινήσεις τον Γενάρη. Ομως δεν δικαιολογείται απελπισία. Τον τελευταίο ένα - ενάμιση μήνα υπάρχουν αναταράξεις όμως προτιμώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Θεωρώ μέχρι αποδειξεως του εναντίου πως η ΑΕΚ περνάει τα φυσιολογικά σκαμπανεβάσματα μιας ομάδας εντελώς καινούργιας σε τεχνικό τιμ και ποδοσφαιρική προσέγγιση και με αρκετούς νέους παίκτες. Κρατάμε τους αριθμούς και τα θετικά και πάμε παρακάτω. Βέβαια αν η διαιτησία συνεχίσει να μας κάνει πλάκα το ταβάνι είναι η τρίτη θέση. Σπάω κι εγώ το ταμπού για να στηρίξω την δήλωση του κόουτς…