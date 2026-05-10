Φρίκη στη Κρήτη: Μπροστά στα μάτια των 3 ανήλικων παιδιών του παρέσυρε τη γυναίκα του με το αυτοκίνητο και την τραυμάτισε σοβαρά
Την 27χρονη γυναίκα  εντόπισε αιμόφυρτη διερχόμενος οδηγός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές - Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι, ενώ κινούνταν οικογενειακώς με το όχημα, η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα και έπεσε στο δρόμο

Διαστάσεις σοβαρής υπόθεσης λαμβάνει το περιστατικό με τον εντοπισμό 27χρονης πολύτεκνης μητέρας βαριά τραυματισμένης, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, στην άκρη δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο, το απόγευμα του Σαββάτου (9/5).

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και, λόγω της κατάστασής της, δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει κατάθεση για το τι ακριβώς συνέβη. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές του Α.Τ. Μαλεβιζίου προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου συζύγου της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο όχημα τύπου κλούβας επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, εκ των οποίων το ένα βρέφος τριών μηνών, ενώ το μεγαλύτερο πάει Α' δημοτικού, με το περιστατικό να εκτυλίσσεται παρουσία τους.

Τη γυναίκα εντόπισε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Ο 30χρονος Γ.Ι. φέρεται να υποστήριξε ότι, ενώ κινούνταν οικογενειακώς με το όχημα, η σύζυγός του βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και τραυματίστηκε στο οδόστρωμα. Ωστόσο, τα στοιχεία της προανάκρισης φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την αρχική του εκδοχή.

Καθοριστική θεωρείται και μαρτυρία εκ των παιδιών, η οποία –σύμφωνα με πληροφορίες– επιβαρύνει τη θέση του πατέρα, αν και θα συνεκτιμηθεί με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας. Παράλληλα εξετάζεται ότι ο 30χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Το όχημα φέρεται να παρουσιάζει ίχνη πρόσκρουσης, με τον προφυλακτήρα να έχει αποκολληθεί, ενώ εξετάζεται αν επανατοποθετήθηκε στη συνέχεια. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων τροχαίο ατύχημα, ρίψη της γυναίκας από το όχημα ή τραυματισμός της από το ίδιο το αυτοκίνητο.

Για την υπόθεση έχουν ληφθεί δείγματα DNA και υλικό από το εσωτερικό και εξωτερικό του οχήματος, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Το Ι.Χ. εξετάζεται από πραγματογνώμονες, ενώ αναμένεται και τεχνικός έλεγχος για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.
