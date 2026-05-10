Ηλιόπουλος: Πέρσι γελούσαν και κορόιδευαν, αυτό το πρωτάθλημα είναι μάγκικο, χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, δείτε βίντεο

Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ





Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ πανηγύρισε, μετά το τελευταίο σφύριγμα, σαν παιδί τον τίτλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV.









«Δείξαμε σε χιλιάδες οπαδούς τέσσερις λέξεις για ενθύμιο: Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό απέδειξε η ΑΕΚ σε όλη της την πορεία. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη.







Τα νέα παιδιά έξω από βρωμιές και λάσπες. Αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη και στα νέα παιδιά, να μπορούν να οραματιστούν, έξω από τα συστήματα.



Και εσείς οι δημοσιογράφοι να προάγετε τον αθλητισμό και όχι τα κουτσομπολιά και τις βρωμιές. Να είστε καθαροί, να λέτε το δίκαιο ώστε να μπορέσει αυτή η χώρα να πάει μπροστά, αλλιώς δεν θα πάμε μπροστά. Η νεολαία μπορεί να ονειρεύεται, να έχει στόχους, να διεκδικεί με το νοητό σπαθί της. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η νεολαία, ζήτω όλοι οι οπαδοί που αγαπούν το ευ αγωνίζεσθαι. Όλοι στη νέα προσπάθεια, στη νέα σελίδα που ανοίξαμε.



Ηλιόπουλος: Το πιο μάγκικο πρωτάθλημα, από ατυχία δεν είμαστε στον τελικό της Ευρώπης Μετά τα επινίκια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την σημασία του τίτλου, ανέφερε ότι αυτό είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα και όχι κλεμμένο και στάθηκε και στην ατυχία της ΑΕΚ να μην παίξει στον τελικό του Conference League







Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου



«Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Το σύμπαν ήταν μαζί μας. Μοιράσαμε ένα κασκόλ που ήταν ενθύμιο. Απεικόνισε απόλυτα τη σημερινή βραδιά. Οι τέσσερις λέξεις που υπήρχαν στο κασkόλ κυριαρχούσαν. Επιμονή, υπομονή, πίστη και πάθος. Αυτές ήταν οι τέσσερις λέξεις που έκαναν την ανατροπή και μας οδήγησαν σε όλη τη χρονιά, σε αυτόν τον απίστευτο δρόμο. Με υπερηφάνεια, με τακτικές έξω από αυτές που συνηθίζονται. Σε ένα περιβάλλον που διάφοροι γέλαγαν. Έχουν μάθει άλλες τακτικές. Ο πολύς κόσμος έλεγε ότι όταν δεν είναι το σύστημα μαζί σου δεν πρόκειται να πάρεις πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ απέδειξε ότι έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις λέξεις και επάξια είναι πρωταθλήτρια. Είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στον τελικό της Ευρώπης. Αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν δυνατότερους. Όταν ξεκίνησα πριν δύο χρόνια είπα «δέστε ζώνες». Τώρα για όσους δεν πίστεψαν ας τις δέσουν γιατί θα έχουν αναταράξεις. Και άλλοι ας τις λύσουν τώρα. Έχουν να δουν πολλά ακόμα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:



«Το πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό της ΑΕΚ που πριν από 102 χρόνια ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί που μαζί με όλους εμάς, τον Μάρκο, τον Χαβιέρ, τους παίκτες και το προσωπικό, ξεριζώσαμε αυτό το σύστημα, αυτό το κύκλωμα, το παρασκήνιο και είμαστε περήφανοι για αυτό. Έτσι δείχνουμε στα νέα παιδιά πως μπορούν να διεκδικούν στη ζωή τους, να οραματίζονται. Όχι με κλεμμένα πρωταθλήματα, αλλά όπως αυτό που είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα. Γιατί όλοι ξέρουν την πραγματικότητα. Τα νέα παιδιά ξέρουν ότι από σήμερα μπορούν να βλέπουν τον αθλητισμό με καθαρότητα, να βλέπουν τον αθλητισμό μέσω του ευ αγωνίζεσθαι.



Δεν μπορεί αυτή η ομάδα να έχει σύμβολο την σημαία της ορθοδοξίας και να είναι κοντά σε κυκλώματα. Ο αετός θα πετάει ψηλά και θα γυρίζει νικητής με την ΑΕΚ πρωταγωνίστρια με ψηλά τη σημαία της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ζήτω η ΑΕΚ! Καλώ όλους τους φιλάθλους των ομάδων που αγαπάνε το ευ αγωνίζεσθαι να έρθουν κι αυτοί σε αυτή τη διαδικασία και να ακολουθήσουν αυτή τη νέα σελίδα και να επικρίνουν τα παρασκήνια, τα στημένα που δεν ταιριάζουν στην ελληνική γενναία ψυχή».