Στην Αθήνα η Τέιλορ Σουίφτ για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη, δείτε βίντεο
GALA
Τέιλορ Σουίφτ Γιώργος Καρλαύτης

Στην Αθήνα η Τέιλορ Σουίφτ για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη, δείτε βίντεο

Άτομα που βρέθηκαν στον χώρο περιέγραψαν την Τέιλορ Σουίφτ ως «χαμογελαστή, απλή και πολύ κουλ»

Στην Αθήνα η Τέιλορ Σουίφτ για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα βρίσκεται η Τέιλορ Σουίφτ, με την άφιξή της να πραγματοποιείται υπό άκρα μυστικότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και χωρίς καμία δημόσια ανάρτηση στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε» της ERT, η διάσημη τραγουδίστρια ταξίδεψε στη χώρα μας για να παραστεί στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη, του Ελληνοαμερικανού αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος παντρεύτηκε στην Αθήνα.

Η παρουσία της Τέιλορ Σουίφτ στον γάμο συνδέεται και με τον αρραβωνιαστικό της, Travis Kelce, ο οποίος είναι συμπαίκτης του Γιώργου Καρλαύτη στο NFL. Η σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής βρισκόταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη λίστα των καλεσμένων του ζευγαριού.



Μάλιστα, πλάνα που διέρρευσαν από το γαμήλιο πάρτι φέρεται να καταγράφουν την παρουσία της τραγουδίστριας στη δεξίωση. Άτομα που βρέθηκαν στον χώρο περιέγραψαν την Τέιλορ Σουίφτ ως «χαμογελαστή, απλή και πολύ κουλ», ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες χόρευε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Η παρουσία της κορυφαίας εμπορικά ποπ σταρ στην Ελλάδα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς η επίσκεψή της κρατήθηκε μυστική μέχρι να διαρρεύσουν τα πρώτα στιγμιότυπα από το γαμήλιο πάρτι στα Νότια Προάστια της Αθήνας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης