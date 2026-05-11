«Παράδοση»: Το Ιράν απορρίπτει την αμερικανική πρόταση, ζητά αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ Ντόναλντ Τραμπ

«Παράδοση»: Το Ιράν απορρίπτει την αμερικανική πρόταση, ζητά αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων

Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού - «Εντελώς απαράδεκτη η πρόταση», λέει ο Τραμπ

«Παράδοση»: Το Ιράν απορρίπτει την αμερικανική πρόταση, ζητά αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων
4 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη δημόσια απόρριψη από την Τεχεράνη της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» την απάντηση του Ιράν, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πρόταση απορρίφθηκε καθώς ισοδυναμεί με «παράδοση».

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η απάντηση της Τεχεράνης προς την Ουάσινγκτον συνιστά επίσημη απόρριψη της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Οι ιρανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι το σχέδιο των ΗΠΑ ισοδυναμεί με «παράδοση» και επιμένουν σε μία σειρά από βασικές απαιτήσεις προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πλήρης αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί.

Απαιτεί τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε επίσης ότι η ιρανική απάντηση ζητά τον άμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή.

Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγγυηθούν ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και να αρθεί η αμερικανική απαγόρευση στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η παρέμβαση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως επικρίνει δημόσια τη στάση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας «εντελώς απαράδεκτη» την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε:

«Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “εκπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει — ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

«Παράδοση»: Το Ιράν απορρίπτει την αμερικανική πρόταση, ζητά αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων


Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη παρέδωσε επίσημη απάντηση στην αμερικανική πρόταση μέσω του Πακιστάν, το οποίο φέρεται να έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή.

Η νέα απόρριψη από την ιρανική πλευρά θεωρείται ότι απομακρύνει περαιτέρω το ενδεχόμενο άμεσης διπλωματικής αποκλιμάκωσης.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης