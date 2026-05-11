Νίκολιτς: Οι παίκτες μου άξιζαν να είναι πρωταθλητές, το αφιερώνω στους φιλάθλους μας

Ο Μάρκο Νίκολιτς μπουγελώθηκε από τους παίκτες της ΑΕΚ που... μπούκαραν στη συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια τόνισε ότι πίστευε σε αυτό το πρωτάθλημα, δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους εντός του κλαμπ. «Το fight, bielieve, never give up, βγήκε μέσα από την καρδιά και όλοι το ενστερνίστηκαν. Αυτή η φιλοσοφία διατρέχει τη λειτουργία της ομάδας», ανέφερε μεταξύ άλλων.Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες. Το άξιζαν. Οκτώ πόντοι διαφορά δύο αγωνιστικές πριν το τέλος είναι μοναδικό σε ένα τόσο δύσκολο πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια σε όλους στην ΑΕΚ που καθημερινά εργάζονται στα Σπάτα. Τους βοηθούς, τους φροντιστές, τους αναλυτές, τους πάντες. Πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Χαβιέρ και στον Κώστα και φυσικά στον Μάριο Ηλιόπουλο που μετρά πολύ για αυτόν αυτή η κατάκτηση. Μας στήριξε απόλυτα, είναι νέος ιδιοκτήτης και το άξιζε. Αφιερώνω το πρωτάθλημα στους καταπληκτικούς φιλάθλους μας που εντός και εκτός έδρας μας συνόδευαν παντού. Ήταν κάτι μοναδικό. Όπου κι αν παίζαμε εντός και εκτός Ελλάδας. Αφιερώνω αυτή την επιτυχία στην οικογένειά μου και τους φίλους μου, 30 άτομα ταξίδεψαν από τη Σερβία για να είναι σήμερα εδώ».Για το αν θα πίστευε αυτή τη χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη όταν αναλάμβανε: «Είμαι 25 χρόνια στους πάγκους. Χωρίς πίστη δεν είναι εφικτό τίποτα. Παράλληλα πρέπει να δουλέψεις σκληρά και με σταθερότητα να φτάσεις στους στόχους σου. Κάθε χρονιά έχει σκαμπανεβάσματα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα αυτή έδειξε σταθερότητα παρά τα κάποια σκαμπανεβάσματα. Το ζήτημα είναι να επανέλθεις. Ναι, το πίστευα. Αυτό συνδυάστηκε με σκληρή δουλειά από όλους. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα. Η έννοια της ομάδας είναι ιερή. Υπήρχε ένα μότο. Το fight, bielieve, never give up. Βγήκε μέσα από την καρδιά και όλοι το ενστερνίστηκαν. Αυτή η φιλοσοφία διατρέχει τη λειτουργία της ομάδας».