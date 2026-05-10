Καλλιθέα: Η στιγμή της σύλληψης του μεθυσμένου που πυροβόλησε με ούζι και τραυμάτισε γυναίκα σε μπαρ (βίντεο)
Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ που έφτασαν στο σημείο τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν ενώ βρήκαν και το όπλο της επίθεσης κρυμμένο κάτω από το κάθισμα του ΙΧ που οδηγούσε ο 58χρονος άνδρας

Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο 58χρονος άνδρας ο οποίος έσπειρε τον τρόμο το πρωί της Κυριακής έξω από μπαρ στην Καλλιθέα, πυροβολώντας με αυτόματο όπλο ούζι και τραυματίζοντας την ιδιοκτήτρια του μαγαζιού.

Ο άνδρας βρέθηκε το πρωί στο μπαρ αλλά μετά από διαπληκτισμό έφυγε και γύρισε με όπλο πυροβολώντας προς την πόρτα του μαγαζιού και φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους!».

Δείτε βίντεο με την στιγμή της σύλληψής του:


Ο δράστης ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα είχε καταναλώσει τόσο μεγάλη ποσότητα που ακόμα δεν είναι σε θέση να καταθέσει για το περιστατικό

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 58χρονος άνδρας πήγε το πρωί στο μαγαζί ζητώντας να μπει μέσα.

Έχοντας ξαναπάει αρκετές φορές, αλλά λόγω της συμπεριφοράς του μιας και μεθούσε, η ιδιοκτήτρια και ο σύζυγός της δεν του επέτρεπαν την είσοδο προκαλώντας την οργή του. Αυτός ωστόσο κατάφερε και εισήλθε αλλά στην συνέχεια βγήκε από το κατάστημα φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους!».

Τότε αυτός, έβγαλε από το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν νοικιασμένο, ένα αυτόματο όπλο τύπου ούζι και πυροβόλησε κατά της εισόδου του μπαρ τραυματίζοντας την γυναίκα. Η 43χρονη τραυματίστηκε από δύο βολές στον λαιμό και την πλάτη ενώ ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει.





Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες συνέλαβαν τον δράστη ενώ εντόπισαν το όπλο της επίθεσης κρυμμένο κάτω από την κάθισμα του οδηγού στο ΙΧ του. Κατά πληροφορίες η τραυματισμένη γυναίκα μετέβη μόνη της σε παρακείμενο θεραπευτήριο.

Τι είπε κάτοικος της περιοχής

Κάτοικος της περιοχής μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε πως παρόμοιο περιστατικό έχει ξανασυμβεί και πως ο ίδιος φοβάται καθώς έχει παιδιά ηλικίας 18, 20 ετών.

Μεθυσμένος πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα

