Μεθυσμένος πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα - «Θα σας σκοτώσω όλους» φώναζε

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στηννωρίς το πρωί της Κυριακής 10/5, όταν ένας μεθυσμένος άντρας, ηλικίας 58 ετών, πυροβόλησε με αυτόματο όπλο ούζι την ιδιοκτήτρια ενός μπαρ γιατί δεν τον άφηνε ο σύζυγός της να εισέλθει στο μαγαζί.Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 58χρονος άντρας πήγε το πρωί στο μαγαζί όπου βρισκόντουσαν 30 άτομα, ζητώντας να μπει μέσα.Η ιδιοκτήτρια και ο σύζυγός της δεν του επέτρεπαν την είσοδο λόγω της συμπεριφοράς του, καθώς μεθούσε.Αυτός ωστόσο, κατάφερε και εισήλθε αυτή την φορά, και στη συνέχεια βγήκε από το κατάστημα, φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους!».Τότε αυτός, έβγαλε από το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν νοικιασμένο, ένα αυτόματο όπλο τύπου ούζι και πυροβόλησε κατά της εισόδου του μπαρ τραυματίζοντας την γυναίκα.Η 43χρονη τραυματίστηκε από δύο βολές στον λαιμό και την πλάτη ενώ ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει.