Μεθυσμένος πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα - «Θα σας σκοτώσω όλους» φώναζε
Ο δράστη που συνελήφθη, είχε διαπληκτισμό με τον σύζυγο της ιδιοκτήτριας του μαγαζιού γιατί δεν τον άφησαν να μπει στον χώρο - Η γυναίκα πήγε μόνη της στο νοσοκομείο τραυματισμένη στην πλάτη και τον λαιμό - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Καλλιθέα νωρίς το πρωί της Κυριακής 10/5, όταν ένας μεθυσμένος άντρας, ηλικίας 58 ετών, πυροβόλησε με αυτόματο όπλο ούζι την ιδιοκτήτρια ενός μπαρ γιατί δεν τον άφηνε ο σύζυγός της να εισέλθει στο μαγαζί.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 58χρονος άντρας πήγε το πρωί στο μαγαζί όπου βρισκόντουσαν 30 άτομα, ζητώντας να μπει μέσα.

Η ιδιοκτήτρια και ο σύζυγός της δεν του επέτρεπαν την είσοδο λόγω της συμπεριφοράς του, καθώς μεθούσε.   

Αυτός ωστόσο, κατάφερε και εισήλθε αυτή την φορά, και στη συνέχεια βγήκε από το κατάστημα, φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους!».

Τότε αυτός, έβγαλε από το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν νοικιασμένο, ένα αυτόματο όπλο τύπου ούζι και πυροβόλησε κατά της εισόδου του μπαρ τραυματίζοντας την γυναίκα.


Η στιγμή που άνδρες της ΟΠΚΕ βγαίνουν από το μπαρ


Η 43χρονη τραυματίστηκε από δύο βολές στον λαιμό και την πλάτη ενώ ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες συνέλαβαν τον δράστη ενώ εντόπισαν το όπλο της επίθεσης κρυμμένο κάτω από την κάθισμα του οδηγού στο ΙΧ του. Κατά πληροφορίες η τραυματισμένη γυναίκα μετέβη μόνη της σε παρακείμενο θεραπευτήριο.

Τι είπε κάτοικος της περιοχής

Κάτοικος της περιοχής μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε πως παρόμοιο περιστατικό έχει ξανασυμβεί και πως ο ίδιος φοβάται καθώς έχει παιδιά ηλικίας 18, 20 ετών.

