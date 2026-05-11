Πρωταθλήτρια η Μπαρτσελόνα για 29η φορά στην Ιστορία της, δείτε βίντεο
Οι Καταλανοί επικράτησαν στο «Καμπ Νου» με 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης και τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της τρέχουσας περιόδου πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος
Η Μπαρτσελόνα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και για 29η φορά στην Ιστορία της στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Τελικά το δεύτερο Clasico της σεζόν ήταν αυτό που έμελλε να κρίνει και μαθηματικά τον τίτλο της σεζόν 2025/2026 στη LaLiga, με την Μπάρτσα να επικρατεί στο «Καμπ Νου» με 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης και τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της τρέχουσας περιόδου να πανηγυρίζει μπροστά στο κοινό της την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Η ευκαιρία για φιέστα των «μπαλουγκράνα» έμοιαζε ιδανική πριν το μεγάλο ματς με την «αιώνια» αντίπαλο. Να πάρει την... κούπα μέσα στη φυσική της έδρα, το ανακαινισμένο "Spotify Καμπ Νου", απέναντι στη «μισητή» Ρεάλ.
Και οι παίκτες του Χάνσι Φλικ φρόντισαν από πολύ νωρίς να δώσουν το έναυσμα για τους πανηγυρισμούς εντός του αγωνιστικού χώρου και στις κατάμεστες εξέδρες. Ο Ράσφορντ στο 9' με ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ άνοιξε το σκορ, για να έρθει ο Τόρες στο 18' και να «εκτελέσει» τον Κουρτουά.
Το 2-0 πριν τη συμπλήρωση του 20λεπτου είχε επί της ουσίας «καθαρίσει» τον δεύτερο σερί τίτλο για τους Καταλανούς και 29ο συνολικά στα χρονικά του κλαμπ. Απέναντι σε μία Ρεάλ που με τα γνωστά εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει να μην καταφέρνει ν' αντιδράσει στη συνέχεια και να κλείνει μία σεζόν με τον πιο απογοητευτικό τρόπο....
Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
The league is 𝗢𝗨𝗥𝗦 💙🏆❤️ pic.twitter.com/tRI9jlVOnr— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026
We love you sooooo much, Hansi! ❤️ pic.twitter.com/gQQPnBXFKW— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026
CHAMPIONS 🏆— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026
It's not just a league title.
It's history. 💙❤️ pic.twitter.com/eJG1BUAsWW
Λεβάντε-Οσασούνα 3-2 (35΄, 37΄ Βίκτορ Γκαρσία, 90΄ Ετα Εγιόνγκ - 3΄αυτ. Τόλιαν, 11΄ Μπούντιμιρ)
Έλτσε-Αλαβές 1-1 (72΄ Αλβαρο Ροντρίγκες - 51΄πεν. Τόνι Μαρτίνεθ)
Σεβίλλη-Εσπανιόλ 2-1 (82΄ Καστρίν, 90+1΄ Ανταμς - 56΄ Ντόλαν)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Θέλτα 0-1 (62΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας)
Σοσιεδάδ-Μπέτις 2-2 (79΄ Όσκαρσον, 90+1΄πεν. Ογιαρθάμπαλ - 39΄ Άντονι, 47΄ Εζαλζουλί)
Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ 1-1 (45+2΄ Μουρίτσι - 31΄πεν. Αγιόθε Πέρεθ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια 0-1 (72΄ Σαντίκ)
Οβιέδο-Χετάφε 0-0
Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-0 (9' Ράσφορντ, 18' Τόρες)
Ράγιο Βαγεκάνο-Τζιρόνα 11/05
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 91 -Πρωταθλήτρια --Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 77 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 69 -Champions League-
Ατλέτικο Μαδρίτης 63 -Champions League-
Μπέτις 54
Θέλτα 50
Χετάφε 45
Ρεάλ Σοσιεδάδ 44 -Europa League-
Αθλέτικ Μπιλμπάο 44
Οσασούνα 42
Ράγιο Βαγεκάνο 42 -34αγ.
Βαλένθια 42
Σεβίλλη 40
Μαγιόρκα 39
Εσπανιόλ 39
Έλτσε 39
Τζιρόνα 38 -34αγ.
Αλαβές 37
Λεβάντε 36
Οβιέδο 29
