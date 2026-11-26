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Μια σύντομη ιστορική διαδρομή μας δείχνει τις Παγκόσμιες διασκέψεις της Στοκχόλμης το 1972, του Ρίο Ντε Τζανειρο 1992, του Γιοχάνεσμπουργκ 2002, του Ριο Ντε Τζανέιρο 2012 οπου αποφασίστηκε η προώθηση της πράσινης οικονομίας και η διαμόρφωση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και τέλος της Στοκχόλμης το 2022 που αποτέλεσε μια ιστορική συνάντηση των 50 χρόνων λειτουργίας του περιβαλλοντικού θεσμού των διασκέψεων.Από την άλλη τριάντα μία διεθνείς ετήσιες διασκέψεις για το κλίμα με κυριότερες αναφορικά με δεσμευτικές αποφάσεις αυτές του Κιότο της Ιαπωνίας το 1977 και του Παρισιού το 2015.Η σημαντική διάσκεψη του Κιότο πέτυχε την υπογραφή του πρωτοκόλλου που προέβλεπε τις δεσμεύσεις των βιομηχανικά αναπτυγμένων Χωρών, να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων ρύπων τους κατά 5,2% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και για την επόμενη πενταετία 2008-2012. Το σημαντικό ήταν ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να μειώσουν το διοξείδιο του άνθρακα κατά 7%., η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 8%, η Ιαπωνία κατά 6% και η Ρωσία να διατηρήσει τις εκπομπές των αερίων ρύπων στα επίπεδα του 1990.Μιλώντας για αέρια αναφερόμαστε στο διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, οξείδια αζώτου, μονοξείδιο άνθρακα, βενζόλιο, διοξείδιο του θείου κ.α. δηλαδή αέρια αλλά και ατμοσφαιρικά σωματίδια υπεύθυνα για την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γής.Η συμφωνία του Παρισιού το 2015 χαρακτηρίστηκε ιστορική μια και αναφερόταν σε περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5 0 C.Χρειάστηκαν 31 χρόνια για να φθάσουμε πριν μια εβδομάδα στην Αττάλεια της Τουρκίας για να διαπιστωθεί, ότι τελικά δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα.Βέβαια οι διαπραγματεύσεις των Χωρών διεξήχθησαν σε μια περίοδο δύσκολων γεωπολιτικών εξελίξεων, κάτι που τονίστηκε άλλωστε με σαφήνεια από τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας που η Χώρα του ήταν συν διοργανωτής της διάσκεψης.Η απουσία των ΗΠΑ, οι αντιδράσεις των πετρελαϊκών Χωρών αλλά και η άρνηση της Ρωσίας να αποδεχθεί σημεία του κειμένου σχετικά με τον άνθρακα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, οδήγησαν σε άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσει πάνω στο κυοφορούμενο από τους οικοδεσπότες κείμενο συμφωνίας.Είναι προδήλως σαφές, ότι η όποια μελλοντική μετάβαση των κοινωνιών προς την καθαρή ενέργεια θα απαιτήσει χρόνο αλλά και γενναία χρηματοδότηση από τις βιομηχανικά αναπτυγμένες Χώρες και που σήμερα δεν φαίνεται δυστυχώς να προσανατολίζονται σε κάτι τέτοιο.Από την άλλη η ανθρωπότητα ζει σε μια τεράστια αβεβαιότητα με απρόβλεπτες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και πολέμους ανάμεσα σε Χώρες που παίζουν καθοριστικό ρόλο αναφορικά με τα ορυκτά καύσιμα όπως είναι οι πετρελαιοπαραγωγές Χώρες του Κόλπου, το Ιράν αλλά και η Ρωσία και Ουκρανία.Όλα αυτά επιβαρύνουν αναμφίβολα τις όποιες στρατηγικές για την προστασία του περιβάλλοντος και δυστυχώς φαίνεται, ότι το περιβάλλον δεν είναι υψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών των ισχυρών Ηγετών του Πλανήτη.Η αλλαγή νοοτροπίας από τις ίδιες τις ανθρώπινες κοινωνίες ίσως αποτελέσει μια ελπιδοφόρα μελλοντική μετάβαση σε εγκαταστάσεις καθαρής ενέργειας, κάτι όμως που φαίνεται ότι χρονικά θα βραδύνει.