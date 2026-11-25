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ΑΑΔΕ: Λουκέτο για δύο χρόνια σε πρατήριο καυσίμων στον Βόλο, εντοπίστηκαν 340 λίτρα καυσίμων εκτός συστήματος εισροών-εκροών
ΑΑΔΕ: Λουκέτο για δύο χρόνια σε πρατήριο καυσίμων στον Βόλο, εντοπίστηκαν 340 λίτρα καυσίμων εκτός συστήματος εισροών-εκροών
Τα καύσιμα αυτά ήταν αποθηκευμένα σε δεξαμενές που δεν ήταν συνδεδεμένες με το εγκατεστημένο σύστημα εισροών–εκροών του πρατηρίου, με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται και να μην παρακολουθούνται από αυτό
Στη σφράγιση πρατηρίου υγρών καυσίμων στον Βόλου για δύο χρόνια προχώρησαν ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων.
Ειδικότερα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν στους χώρους του πρατηρίου 15 δοχεία χωρητικότητας 20 λίτρων έκαστο, τα οποία περιείχαν συνολικά 290 λίτρα καυσίμου, κατά δήλωση της υπεύθυνης της επιχείρησης, αμόλυβδης βενζίνης, και ένα βαρέλι χωρητικότητας 180 λίτρων, το οποίο περιείχε περίπου 50 λίτρα καυσίμου, κατά δήλωση της υπεύθυνης της επιχείρησης, πετρελαίου θέρμανσης.
Τα καύσιμα αυτά, συνολικά 340 λίτρων, ήταν αποθηκευμένα σε δεξαμενές που δεν ήταν συνδεδεμένες με το εγκατεστημένο σύστημα εισροών–εκροών του πρατηρίου, με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται και να μην παρακολουθούνται από αυτό.
Επιπλέον, δεσμεύτηκαν τα μέσα αποθήκευσης των συγκεκριμένων καυσίμων, ενώ ακολουθούν μέτρα διακοπής της τροφοδοσίας του πρατηρίου και των συνδεδεμένων πρατηρίων με αυτό, πρόστιμα αξίας 150.000 ευρώ και δημοσίευση των στοιχείων του πρατηρίου καυσίμων.
Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ προχωρά στα προβλεπόμενα μέτρα για την απάντληση των καυσίμων. Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους στοχευμένους ελέγχους στην αγορά καυσίμων σε ολόκληρη την επικράτεια, με στόχο την καταπολέμηση της παραβατικότητας, την προστασία των δημοσίων εσόδων και των καταναλωτών, καθώς και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.
Ειδικότερα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν στους χώρους του πρατηρίου 15 δοχεία χωρητικότητας 20 λίτρων έκαστο, τα οποία περιείχαν συνολικά 290 λίτρα καυσίμου, κατά δήλωση της υπεύθυνης της επιχείρησης, αμόλυβδης βενζίνης, και ένα βαρέλι χωρητικότητας 180 λίτρων, το οποίο περιείχε περίπου 50 λίτρα καυσίμου, κατά δήλωση της υπεύθυνης της επιχείρησης, πετρελαίου θέρμανσης.
Τα καύσιμα αυτά, συνολικά 340 λίτρων, ήταν αποθηκευμένα σε δεξαμενές που δεν ήταν συνδεδεμένες με το εγκατεστημένο σύστημα εισροών–εκροών του πρατηρίου, με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται και να μην παρακολουθούνται από αυτό.
Επιπλέον, δεσμεύτηκαν τα μέσα αποθήκευσης των συγκεκριμένων καυσίμων, ενώ ακολουθούν μέτρα διακοπής της τροφοδοσίας του πρατηρίου και των συνδεδεμένων πρατηρίων με αυτό, πρόστιμα αξίας 150.000 ευρώ και δημοσίευση των στοιχείων του πρατηρίου καυσίμων.
Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ προχωρά στα προβλεπόμενα μέτρα για την απάντληση των καυσίμων. Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους στοχευμένους ελέγχους στην αγορά καυσίμων σε ολόκληρη την επικράτεια, με στόχο την καταπολέμηση της παραβατικότητας, την προστασία των δημοσίων εσόδων και των καταναλωτών, καθώς και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.
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