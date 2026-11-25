Τα γραφεία με το τηλεφωνικό κέντρο και το λογιστήριο, η αρχηγός με τον σύζυγό της που ήταν αστυνομικός, οι εταιρείες-βιτρίνα και ο νεκρός που εμφανιζόταν ως διαχειριστής επιχείρησης

Λιμενικού Σώματος, είχε οργανώσει τη δραστηριότητά της, σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις δύο εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται στην υπόθεση της απάτης σε βάρος του Δημοσίου με εικονικές



Τα δύο κυκλώματα, τα οποία λειτουργούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, διέθεταν οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους, όπου γινόταν η εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, η εκτύπωση και η σφράγιση των αποδείξεων, η είσπραξη των χρημάτων και η αποστολή των παραστατικών μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών σε ολόκληρη τη χώρα.



Ηλιούπολη, όπου διατηρούσε ισόγεια γραφεία στις οδούς Μάρκου Μπότσαρη και Βύρωνος. Το κεντρικό γραφείο λειτουργούσε ως τηλεφωνικό κέντρο, «άτυπο» λογιστήριο και σημείο εξυπηρέτησης των υπαλλήλων που απευθύνονταν στο κύκλωμα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων είχε μεταφερθεί σε ισόγειο γραφείο εντός στοάς εμπορικού κέντρου, στην οδό Βύρωνος, επίσης στην Ηλιούπολη, ενώ ο αρχικός χώρος διατηρήθηκε αποκλειστικά για τους εργαζομένους του λογιστηρίου.



Παράλληλα, η ομάδα διατηρούσε βοηθητικό γραφείο στον δεύτερο όροφο κτιρίου επί της οδού Αλκαίου στη Μυτιλήνη, ενώ είχε επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, είχε προχωρήσει στη σύσταση εταιρείας και στη μίσθωση καταλύματος στην Ανκόνα, προκειμένου να εξυπηρετεί μετακινούμενα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.



Ιωάννινα.



Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών, στην κατοικία της μητέρας της φερόμενης ως αρχηγού εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα 328.375 ευρώ σε μετρητά. Τόσο η μητέρα όσο και η κόρη της αρνήθηκαν κατά την προανάκριση να υπογράψουν εκθέσεις ή να απολογηθούν.



Πώς λειτουργούσαν τα δύο κυκλώματα Τα μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων εκμεταλλεύονταν, σύμφωνα με πληροφορίες, την αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών να επιβεβαιώσουν εάν οι μετακινούμενοι υπάλληλοι είχαν πράγματι διαμείνει στα καταλύματα που αναγράφονταν στις αποδείξεις που προσκόμιζαν για την είσπραξη των αποζημιώσεών τους.



Κλείσιμο Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί εισέπρατταν μηνιαίες αποζημιώσεις που έφταναν έως και τις 5.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας πλαστές αποδείξεις διαμονής. Για την εξασφάλιση των αποδείξεων κατέβαλλαν αμοιβή από 170 έως 250 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά παραστατικό.



Μέσω των εταιρειών που διαχειριζόταν η φερόμενη ως αρχηγός της πρώτης ομάδας είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί, βάσει στοιχείων της ΑΑΔΕ, περισσότερες από 173 κατοικίες σε ολόκληρη τη χώρα.



Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων φέρονται να παραπλανούνταν από τα μέλη του κυκλώματος, τα οποία υποστήριζαν ότι υπήρχε σύμβαση με υπουργείο για τη στέγαση ένστολων.



Ωστόσο, αρκετά από τα ακίνητα ήταν ακατάλληλα για διαμονή, καθώς δεν διέθεταν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι μισθώσεις ήταν εικονικές. Ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις πραγματικής διαμονής, στις αποδείξεις αναγραφόταν το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό αποζημίωσης και όχι το σημαντικά χαμηλότερο πραγματικό κόστος.



Με κεντρικά γραφεία στην Ηλιούπολη , βοηθητικό γραφείο στη Μυτιλήνη , αλλά και εταιρεία στην Ανκόνα της Ιταλίας για την εξυπηρέτηση στελεχών του, είχε οργανώσει τη δραστηριότητά της, σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις δύο εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται στην υπόθεση της απάτης σε βάρος του Δημοσίου με εικονικές αποδείξεις διαμονής μετακινούμενων υπαλλήλων.Τα δύο κυκλώματα, τα οποία λειτουργούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο,, όπου γινόταν η εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, η εκτύπωση και η σφράγιση των αποδείξεων, η είσπραξη των χρημάτων και η αποστολή των παραστατικών μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών σε ολόκληρη τη χώρα.Η πρώτη εγκληματική ομάδα είχε ως βασική έδρα την, όπου διατηρούσε ισόγεια γραφεία στις οδούς Μάρκου Μπότσαρη και Βύρωνος. Το κεντρικό γραφείο λειτουργούσε ως τηλεφωνικό κέντρο, «άτυπο» λογιστήριο και σημείο εξυπηρέτησης των υπαλλήλων που απευθύνονταν στο κύκλωμα.Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων είχε μεταφερθεί σε ισόγειο γραφείο εντός στοάς εμπορικού κέντρου, στην οδό Βύρωνος, επίσης στην Ηλιούπολη,Παράλληλα, η ομάδα διατηρούσε βοηθητικό γραφείο στον δεύτερο όροφο κτιρίου επί της οδού Αλκαίου στη Μυτιλήνη, ενώ είχε επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, είχε προχωρήσει στη σύσταση εταιρείας και στη μίσθωση καταλύματος στην, προκειμένου να εξυπηρετεί μετακινούμενα στελέχη τουΕπικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας φέρεται να ήταν μια ιδιώτης, η οποία ήταν διαχειρίστρια και μοναδική μέτοχος σειράς εταιρειών-βιτρίνα. Στον στενό πυρήνα της ομάδας συμμετείχαν δύο συγγενικά της πρόσωπα, η μητέρα της και ο σύζυγός της, εν ενεργεία αρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος υπηρετούσε με απόσπαση σταΜάλιστα, κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών, στην κατοικία της μητέρας της φερόμενης ως αρχηγού εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα. Τόσο η μητέρα όσο και η κόρη της αρνήθηκαν κατά την προανάκριση να υπογράψουν εκθέσεις ή να απολογηθούν.Τα μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων εκμεταλλεύονταν, σύμφωνα με πληροφορίες, τηνείχαν πράγματι διαμείνει στα καταλύματα που αναγράφονταν στις αποδείξεις που προσκόμιζαν για την είσπραξη των αποζημιώσεών τους.Η έρευνα είχε ξεκινήσει έπειτα από ανώνυμες καταγγελίες τον Αύγουστο και τον, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί εισέπρατταν μηνιαίες αποζημιώσεις που έφταναν έως και τις, χρησιμοποιώντας πλαστές αποδείξεις διαμονής. Για την εξασφάλιση των αποδείξεων κατέβαλλαν αμοιβή από 170 έως 250 ευρώ, πλέον, ανά παραστατικό.Μέσω των εταιρειών που διαχειριζόταν η φερόμενη ως αρχηγός της πρώτης ομάδας είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί, βάσει στοιχείων της, περισσότερες από 173 κατοικίες σε ολόκληρη τη χώρα.Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων φέρονται να παραπλανούνταν από τα μέλη του κυκλώματος, τα οποία υποστήριζαν ότι υπήρχε σύμβαση με υπουργείο για τη στέγαση ένστολων.Ωστόσο, αρκετά από τα ακίνητα ήταν ακατάλληλα για διαμονή, καθώς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις. Ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις πραγματικής διαμονής, στις αποδείξεις αναγραφόταν το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό αποζημίωσης και όχι το σημαντικά χαμηλότερο πραγματικό κόστος.

Διαφορετικό τρόπο λειτουργίας είχε η δεύτερη εγκληματική ομάδα, επικεφαλής της οποίας φέρεται να ήταν ένας ιδιώτης. Η έδρα της βρισκόταν σε γραφείο πρώτου ορόφου επί της οδού Πατριάρχου Ιερεμίου 55 στην Αθήνα, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως λογιστήριο και σημείο εξυπηρέτησης αποκλειστικά για μετακινούμενα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.



Ο φερόμενος ως αρχηγός συντόνιζε τη δραστηριότητα της ομάδας ακόμη και όταν βρισκόταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό. Ο ίδιος χειριζόταν το «επιχειρησιακό» τηλέφωνο στο οποίο καλούσαν απευθείας οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι ένστολοι, ενώ δεύτερο εταιρικό τηλέφωνο χρησιμοποιούσε γυναίκα συνεργός του.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας προχωρούσε επανειλημμένα στη σύσταση νέων εταιρειών, προκειμένου να αποφεύγει τους φορολογικούς και νομικούς ελέγχους. Σε αντίθεση με την πρώτη ομάδα, η δεύτερη είχε εκδώσει χιλιάδες αποδείξεις διαμονής χωρίς να διαθέτει πραγματικές μισθώσεις ακινήτων.



Οι εταιρείες «αχυρανθρώπων» και ο νεκρός διαχειριστής Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν επίσης εννέα εταιρείες «αχυρανθρώπων», οι οποίες είχαν συσταθεί στο όνομα υπηκόων Ρουμανίας, Πολωνίας και Βουλγαρίας, που δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα.



Μάλιστα, σε μία από τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας που εμφανιζόταν ως διαχειριστής της εταιρείας είχε πεθάνει πριν ακόμη από την ίδρυσή της.



Οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν διέθεταν δηλωμένο προσωπικό στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ούτε μισθώσεις ακινήτων, ενώ εναλλάσσονταν στις ίδιες δηλωμένες έδρες. Την πραγματική διαχείρισή τους φέρεται να είχε άνδρας αγνώστων στοιχείων.



Αντίστοιχη δραστηριότητα εντοπίστηκε και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου, συνδεδεμένες εταιρείες εμφανίζονταν να έχουν κοινή έδρα, κοινούς υπαλλήλους και ταυτόσημες ημερομηνίες προσλήψεων και απολύσεων.



Πίσω από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα φέρεται να βρισκόταν ιδιώτης, πραγματικός διαχειριστής ξενοδοχείου, ο οποίος χορηγούσε εικονικές αποδείξεις διαμονής έναντι αμοιβής.



Κατά τις αστυνομικές εφόδους στους επαγγελματικούς χώρους των κυκλωμάτων κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα, πλήθος σφραγίδων διαφορετικών εταιρειών, δύο μηχανήματα POS, αποδείξεις αποστολής μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών και χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα, χρηματικά ποσά και πόλεις μετακίνησης υπαλλήλων.



Συνολικά, από τις συντονισμένες έρευνες σε Αττική, Ιωάννινα και Μυτιλήνη κατασχέθηκαν 418.270 ευρώ σε μετρητά, κερδισμένα δελτία τυχερών παιγνίων αξίας άνω των 200.000 ευρώ και τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα.



Εντοπίστηκαν επίσης τραπεζικοί λογαριασμοί αρχηγικών μελών, εκ των οποίων δύο με υπόλοιπο άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας και άλλοι δύο με υπόλοιπο άνω των 200.000 ευρώ ο καθένας. Για τους συγκεκριμένους λογαριασμούς ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.



Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 21 άτομα, ενώ έχουν σχηματιστεί δικογραφίες σε βάρος ακόμη 1.325 εμπλεκομένων και ερευνώνται 85 επιπλέον υποθέσεις. Η συνολική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.