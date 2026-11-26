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Χαμός σε πίστα αγώνων στη Βραζιλία από θυελλώδεις ανέμους που δεν άφησαν τίποτα όρθιο, δείτε βίντεο
Χαμός σε πίστα αγώνων στη Βραζιλία από θυελλώδεις ανέμους που δεν άφησαν τίποτα όρθιο, δείτε βίντεο
Λόγω των καιρικών συνθηκών οι προγραμματισμένοι αγώνες στην πίστα αναβλήθηκαν
Στιγμές τρόμου έζησαν πριν από μερικές ημέρες όσοι βρέθηκαν στην πίστα Autódromo Internacional Zilmar Beux στη Βραζιλία, όταν οι ισχυροί άνεμοι δεν άφησαν τίποτα όρθιο.
Στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας φαίνονται καρέκλες και άλλα αντικείμενα να πετούν στον αέρα ενώ οι πρόχειρες κατασκευές ξηλώθηκαν από τη θέση τους.
Οι άνεμοι ήταν τόσο ισχυροί ώστε ακόμα και να παρασύρουν ακόμα και τους ανθρώπους που έτυχε να είναι όρθιοι την ώρα της καταιγίδας.
Σύμφωνα με το CNN τέτοιες ισχυρές καταιγίδες είναι συνηθισμένες για τον μήνα Νοέμβριο στη νότια Βραζιλία.
Παρά τους ισχυρούς ανέμους και το γεγονός ότι δεν έμεινε τίποτα όρθιο, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός με τους διοργανωτές να αναβάλλουν κάθε αγώνα εκείνης της ημέρας.
Στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας φαίνονται καρέκλες και άλλα αντικείμενα να πετούν στον αέρα ενώ οι πρόχειρες κατασκευές ξηλώθηκαν από τη θέση τους.
🌪️‼️ CCTV footage from the Brazilian racetrack known as Autódromo Internacional Zilmar Beux shows windows shattering and debris flying during a storm in which winds reportedly reached 41 mph.— TMZ (@TMZ) November 25, 2026
🎥: Automóvel Clube de Cascavel via Storyful pic.twitter.com/0lax8A559y
Οι άνεμοι ήταν τόσο ισχυροί ώστε ακόμα και να παρασύρουν ακόμα και τους ανθρώπους που έτυχε να είναι όρθιοι την ώρα της καταιγίδας.
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Σύμφωνα με το CNN τέτοιες ισχυρές καταιγίδες είναι συνηθισμένες για τον μήνα Νοέμβριο στη νότια Βραζιλία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Παρά τους ισχυρούς ανέμους και το γεγονός ότι δεν έμεινε τίποτα όρθιο, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός με τους διοργανωτές να αναβάλλουν κάθε αγώνα εκείνης της ημέρας.
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