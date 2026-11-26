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Κούσνερ: Ο Πούτιν μάς διαβεβαίωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία
Κούσνερ: Ο Πούτιν μάς διαβεβαίωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία
Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ μίλησε για «αυτοσυγκράτηση» του Ρώσου προέδρου και αρνήθηκε ότι η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στον Ζελένσκι
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε πρόσφατα τους εκπροσώπους του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, όπως αποκάλυψε την Τετάρτη (25/11) ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος υπεραμύνθηκε παράλληλα της στάσης της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
«Συμφώνησε να μη χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, κάτι το οποίο προφανώς είναι σημαντικό, μας διαβεβαίωσε πως δεν έχει τέτοια πρόθεση», δήλωσε ο Κούσνερ στο podcast «MD Meets», το οποίο παρουσιάζει ο διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού εκδοτικού ομίλου Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ.
Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ υποστήριξε, μάλιστα, ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει επιδείξει «αυτοσυγκράτηση» στον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.
Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχουν εκφραστεί επανειλημμένα ανησυχίες για το ενδεχόμενο χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων, τις οποίες έχουν εντείνει κατά καιρούς οι απειλές Ρώσων αξιωματούχων.
«Δεν έχουμε ασκήσει καμιά πίεση στον πρόεδρο (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι ή στους Ουκρανούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι οι ΗΠΑ υπήρξαν ο κυριότερος οικονομικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, ενώ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με το Κίεβο.
Στα τέλη του περασμένου έτους, η ρωσική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει τον ουκρανικό στρατό ότι επιχείρησε να πλήξει με μη επανδρωμένα αεροσκάφη την εξοχική κατοικία του Ρώσου προέδρου στο Βάλνταϊ.
Ωστόσο, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) είχε καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος της ουκρανικής επίθεσης δεν ήταν η κατοικία του Πούτιν.
«Συμφώνησε να μη χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, κάτι το οποίο προφανώς είναι σημαντικό, μας διαβεβαίωσε πως δεν έχει τέτοια πρόθεση», δήλωσε ο Κούσνερ στο podcast «MD Meets», το οποίο παρουσιάζει ο διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού εκδοτικού ομίλου Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ.
Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ υποστήριξε, μάλιστα, ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει επιδείξει «αυτοσυγκράτηση» στον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.
Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχουν εκφραστεί επανειλημμένα ανησυχίες για το ενδεχόμενο χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων, τις οποίες έχουν εντείνει κατά καιρούς οι απειλές Ρώσων αξιωματούχων.
«Δεν έχουμε ασκήσει καμία πίεση στον Ζελένσκι»Ο Κούσνερ απέρριψε επίσης τις επικρίσεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται υπερβολικά «κοντά» στη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τον ρόλο τους ως διαμεσολαβητικό στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στον πόλεμο.
«Δεν έχουμε ασκήσει καμιά πίεση στον πρόεδρο (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι ή στους Ουκρανούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι οι ΗΠΑ υπήρξαν ο κυριότερος οικονομικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, ενώ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με το Κίεβο.
Οι αιτιάσεις για την επίθεση σε κατοικία του Πούτιν και η εκτίμηση της CIAΤην ίδια ώρα, ο Κούσνερ κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά ότι υπονόμευσε τις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων, αναφερόμενος σε φερόμενη επίθεση εναντίον μίας από τις κατοικίες του Βλαντίμιρ Πούτιν τον Δεκέμβριο του 2025.
Στα τέλη του περασμένου έτους, η ρωσική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει τον ουκρανικό στρατό ότι επιχείρησε να πλήξει με μη επανδρωμένα αεροσκάφη την εξοχική κατοικία του Ρώσου προέδρου στο Βάλνταϊ.
Ωστόσο, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) είχε καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος της ουκρανικής επίθεσης δεν ήταν η κατοικία του Πούτιν.
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