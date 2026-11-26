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Διάσωση 42 μεταναστών νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα
Διάσωση 42 μεταναστών νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα
Οι επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης
Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 42 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι 42 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.
Στη θαλάσσια περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση διάσωσης πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
Οι 42 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.
Στη θαλάσσια περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση διάσωσης πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
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