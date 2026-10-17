Η Οδύσσεια, η Μαντόνα και ο Ρούμπιο

Θα μπορούσε να είναι ερώτηση σε τηλεοπτικό παιχνίδι





-- Την Αμερική, η πρώτη απάντηση. Αμερικάνικη η πρόσφατη ταινία του Νόλαν, στην Αμερική γεννημένη και μεγαλωμένη η Μαντόνα, Αμερικανός υπουργός εξωτερικών ο Ρούμπιο.







Για άλλους πιο ρεαλιστές, η απάντηση θα μπορούσε να είναι πως πρόκειται για γεγονότα παγκόσμιας προβολής και πολλαπλής ανέξοδης διαφήμισης της χώρας μας.



Η τεράστια παγκόσμια αριθμητική προσέλευση θεατών και η εισπρακτική επίδοση της ταινίας του σερ Κρίστοφερ Νόλαν, πρόβαλε και ανέδειξε διεθνώς όχι μόνο το έπος αλλά και την ίδια την Ελλάδα, την ιστορία, τη μυθολογία, την ποίηση και τον πολιτισμό της.





Το βίντεο της εμπνευσμένης και εμβληματικής ομιλίας – ύμνο της χώρας μας - του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών με φόντο την Ακρόπολη, ανέδειξαν στην ανθρωπότητα την Ελλάδα – λίκνο του πολιτισμού, των τεχνών και της δημοκρατίας.



Για νοήμονες και σκεπτόμενους όμως πολίτες - το κοινό στοιχείο είναι η μελαγχολία από την, ανάγλυφη από τα σχόλια και τις δηλώσεις κομμάτων και πολιτικών της αντιπολίτευσης και κυρίως πολιτών στα social media, για την ταινία και τις επισκέψεις, μιζέρια, μικροψυχία, κακομοιριά και οπισθοδρομικότητα μεγάλης μερίδας συνελλήνων – δεξιά κι αριστερά σε αγαστή σύμπλευση. Άλλοι είδαν κακοποίηση του έπους και της ιστορίας από τον μεγαλύτερο σύγχρονο σκηνοθέτη, άλλοι βεβήλωση των ιερών και των οσίων της Ορθοδοξίας από την διάσημη αοιδό και άλλοι εκχώρηση της εθνικής ανεξαρτησίας στους Αμερικανούς με την παραχώρηση της Πνύκας στον φιλέλληνα Ρούμπιο.



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Κατανοητή, αλλά μη δικαιολογούμενη με τίποτα, η στάση των πολλών εγχώριων Πουτινόφιλων που κινούνται σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, περιλαμβανομένων και των «μεγάλων» του δημοκρατικού τόξου με διαφορετικές αφετηρίες – Θρησκευτική Ορθοδοξία, κομμουνιστική νοσταλγία, θεομπαίχτες, εξωνημένοι, προβληματικοί. Οι ίδιοι που τον έβριζαν αλλά τώρα χειροκροτούν – αλλά καρτ - την απόφαση του Τραμπ να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο και να αδειάσει την Ευρώπη, εγκαταλείποντας την Ουκρανία και καλούν τη χώρα μας να συμμαχήσει με τη Ρωσία, διαφοροποιούμενη από τις Ευρωπαϊκές θέσεις – εξαιρουμένων βέβαια των επιδοτήσεων.



Δεν είναι όμως κατανοητή ούτε δικαιολογείται η επίσημη στάση των δύο μεγάλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Μεμψιμοιρούν, μυξοκλαίνε και σπεκουλάρουν είτε σιωπώντας, είτε συμπλέοντας με αντιρρησίες, ανόητους και εμπαθείς αντί:



-- να δουν και να σταθμίσουν το εθνικό συμφέρον, την εθνική ανάγκη και την ωφέλεια της χώρας και να τοποθετηθούν ξεκάθαρα θετικά.



Τι κοινό έχουν η Οδύσσεια, η Μαντόνα και ο Ρούμπιο;-- Την Αμερική, η πρώτη απάντηση. Αμερικάνικη η πρόσφατη ταινία του Νόλαν, στην Αμερική γεννημένη και μεγαλωμένη η Μαντόνα, Αμερικανός υπουργός εξωτερικών ο Ρούμπιο.-- Την Ελλάδα και το 2026 εναλλακτικά. Ο τόπος και ο χρόνος που γυρίστηκε η ταινία, έλαβε χώρα η επίσκεψη της Μαντόνα σε Κέρκυρα, Πάτμο και Μετέωρα, και του Ρούμπιο, με την ομιλία στην Πνύκα.Για άλλους πιο ρεαλιστές, η απάντηση θα μπορούσε να είναι πως πρόκειται για γεγονότα παγκόσμιας προβολής και πολλαπλής ανέξοδης διαφήμισης της χώρας μας.Η τεράστια παγκόσμια αριθμητική προσέλευση θεατών και η εισπρακτική επίδοση της ταινίας του σερ Κρίστοφερ Νόλαν, πρόβαλε και ανέδειξε διεθνώς όχι μόνο το έπος αλλά και την ίδια την Ελλάδα, την ιστορία, τη μυθολογία, την ποίηση και τον πολιτισμό της.Οι τηλεοπτικές εικόνες του προσκυνήματος της παγκόσμια προβεβλημένης «βασίλισσας της ποπ» Μαντόνα, έκαναν το γύρο της οικουμένης, θυμίζοντας και προβάλλοντας την Αποκάλυψη, την αρχόντισσα του τουρισμού Κέρκυρα και τα σπουδαία μνημεία της Ορθοδοξίας, την Ελλάδα.Το βίντεο της εμπνευσμένης και εμβληματικής ομιλίας – ύμνο της χώρας μας - του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών με φόντο την Ακρόπολη, ανέδειξαν στην ανθρωπότητα την Ελλάδα – λίκνο του πολιτισμού, των τεχνών και της δημοκρατίας.Για νοήμονες και σκεπτόμενους όμως πολίτες - το κοινό στοιχείο είναι η μελαγχολία από την, ανάγλυφη από τα σχόλια και τις δηλώσεις κομμάτων και πολιτικών της αντιπολίτευσης και κυρίως πολιτών στα social media, για την ταινία και τις επισκέψεις, μιζέρια, μικροψυχία, κακομοιριά και οπισθοδρομικότητα μεγάλης μερίδας συνελλήνων – δεξιά κι αριστερά σε αγαστή σύμπλευση. Άλλοι είδαν κακοποίηση του έπους και της ιστορίας από τον μεγαλύτερο σύγχρονο σκηνοθέτη, άλλοι βεβήλωση των ιερών και των οσίων της Ορθοδοξίας από την διάσημη αοιδό και άλλοι εκχώρηση της εθνικής ανεξαρτησίας στους Αμερικανούς με την παραχώρηση της Πνύκας στον φιλέλληνα Ρούμπιο.Οι μόνοι που θα δικαιολογούνταν – σχετικά - σε τέτοιες τοποθετήσεις είναι οι ορθόδοξοι - και αριστερότερα - κομμουνιστές, λόγω της έμφυτης ανίατης νοητικής αλλεργίας σε οτιδήποτε αμερικάνικο.Κατανοητή, αλλά μη δικαιολογούμενη με τίποτα, η στάση των πολλών εγχώριων Πουτινόφιλων που κινούνται σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, περιλαμβανομένων και των «μεγάλων» του δημοκρατικού τόξου με διαφορετικές αφετηρίες – Θρησκευτική Ορθοδοξία, κομμουνιστική νοσταλγία, θεομπαίχτες, εξωνημένοι, προβληματικοί. Οι ίδιοι που τον έβριζαν αλλά τώρα χειροκροτούν – αλλά καρτ - την απόφαση του Τραμπ να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο και να αδειάσει την Ευρώπη, εγκαταλείποντας την Ουκρανία και καλούν τη χώρα μας να συμμαχήσει με τη Ρωσία, διαφοροποιούμενη από τις Ευρωπαϊκές θέσεις – εξαιρουμένων βέβαια των επιδοτήσεων.Δεν είναι όμως κατανοητή ούτε δικαιολογείται η επίσημη στάση των δύο μεγάλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Μεμψιμοιρούν, μυξοκλαίνε και σπεκουλάρουν είτε σιωπώντας, είτε συμπλέοντας με αντιρρησίες, ανόητους και εμπαθείς αντί:-- να δουν και να σταθμίσουν το εθνικό συμφέρον, την εθνική ανάγκη και την ωφέλεια της χώρας και να τοποθετηθούν ξεκάθαρα θετικά.

-- να πουν την αλήθεια, πως και οι ίδιοι στην Κυβέρνηση θα έκαναν το ίδιο, γιατί είμαστε στο 2026, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στη δίνη διεθνών συρράξεων και ανατροπών στη γειτονιά μας. Γιατί ζούμε στη δυσκολότερη, σήμερα, περιοχή της υφηλίου, όπου είναι αδήριτη η ανάγκη ισορροπιών, διπλωματικότητας και ευελιξίας. Γιατί είναι εθνική ανάγκη οι συμμαχίες με τους δυνατούς και η συμμετοχή της χώρας στην Ενωμένη Ευρώπη.



-- σε τελευταία ανάλυση, ίσως και το σημαντικότερο, ας έβλεπαν και προσέγγιζαν τα συγκεκριμένα γεγονότα ρεαλιστικά και ψυχρά συμφεροντολογικά. Πόσα χρήματα – δεκάδες, ίσως εκατοντάδες εκατομμύρια - θα χρειαζόταν να ξοδέψει το Ελληνικό Δημόσιο για την τουριστική προβολή της χώρας, στο επίπεδο που έγινε – ανέξοδα - με την προβολή της Οδύσσειας του Νόλαν, της εικόνας της Μαντόνα στην Κέρκυρα, την Πάτμο και τα Μετέωρα και της ομιλίας του Ρούμπιο στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη.



Και επειδή όπως φαίνεται οι ηγεσίες της αντιπολίτευσης δεν θέλουν ή δεν μπορούν να καταλάβουν και να πολιτευθούν ανάλογα, ας τα δουν οι νοήμονες αληθώς προοδευτικοί πολίτες που βλέπουν μπροστά και καθαρά – ευτυχώς ακόμα πλειοψηφούν. Κι ας προσαρμόσουν ανάλογα και επιβάλλουν, οσονούπω, με τις επιλογές τους, το ρεαλισμό και το πραγματικό εθνικό συμφέρον. Οι καιροί ου μενετοί έλεγαν οι αρχαίοι και μετά την απομάκρυνση από το ταμείο λάθη δεν αναγνωρίζονται.



Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)

17.10.2026, 09:15