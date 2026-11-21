Παίκτης στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» έφτασε στην τελευταία ερώτηση: «Ήρθα να σας πάρω τις 100.000», είπε
Παίκτης στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» έφτασε στην τελευταία ερώτηση: «Ήρθα να σας πάρω τις 100.000», είπε
Ο γεωλόγος Γιώργος Καρβούνης έκανε πίσω την τελευταία στιγμή και έφυγε από το τηλεπαιχνίδι με το ποσό των 30.000 ευρώ
Στη 15η και τελευταία ερώτηση των 100.000 ευρώ έφτασε παίκτης στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», με την αγωνία να χτυπά κόκκινο.
Ο Γιώργος Καρβούνης, ο οποίος είναι γεωλόγος, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Γεωχημεία στο προηγούμενο επεισόδιο είχε φτάσει μέχρι και την 7η ερώτηση, των 2.000 ευρώ, χωρίς βοήθειες, και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου επέστρεψε στο πλατό για να συνεχίσει το παιχνίδι, απαντώντας στις επόμενες ερωτήσεις. Πριν ξεκινήσει δήλωσε πως είχε πάει στην εκπομπή για να φτάσει στην κορυφή και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
«Ήρθα να σας πάρω τις 100.000», είπε χαρακτηριστικά σε ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, με τον παρουσιαστή να συνεχίζει: «Το λες έτσι παντελονάτα;». «Ε, ναι, δωρεάν είναι», απάντησε ο Γιώργος Καρβούνης με χιούμορ.
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Ο παίκτης πέτυχε τον στόχο του και έφτασε μέχρι τη 15η ερώτηση: «Ο πρώτος τουρίστας στο διάστημα ήταν ο Αμερικανός επιχειρηματίας...». Οι επιλογές ανάμεσα στις οποίες έπρεπε να διαλέξει ήταν οι εξής: «Α. Ρίτσαρντ Γκάριοτ, Β. Μαρκ Σάτλγουορθ, Γ. Γκρεγκ Όλσεν, Δ. Ντένις Τίτο».
Παρόλα αυτά, ο Γιώργος Καρβούνης, δεν αισθανόταν σίγουρος για τη σωστή επιλογή, η οποία ήταν η τελευταία, και αποφάσισε να μην το ρισκάρει, αποχωρώντας με το ποσό των 30.000 ευρώ, ωστόσο, όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αποδείχθηκε ένας από τους πιο δυνατούς παίκτες που πέρασαν ποτέ από το τηλεπαιχνίδι.
Ο Γιώργος Καρβούνης, ο οποίος είναι γεωλόγος, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Γεωχημεία στο προηγούμενο επεισόδιο είχε φτάσει μέχρι και την 7η ερώτηση, των 2.000 ευρώ, χωρίς βοήθειες, και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου επέστρεψε στο πλατό για να συνεχίσει το παιχνίδι, απαντώντας στις επόμενες ερωτήσεις. Πριν ξεκινήσει δήλωσε πως είχε πάει στην εκπομπή για να φτάσει στην κορυφή και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
«Ήρθα να σας πάρω τις 100.000», είπε χαρακτηριστικά σε ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, με τον παρουσιαστή να συνεχίζει: «Το λες έτσι παντελονάτα;». «Ε, ναι, δωρεάν είναι», απάντησε ο Γιώργος Καρβούνης με χιούμορ.
Δείτε το βίντεο
Ο παίκτης πέτυχε τον στόχο του και έφτασε μέχρι τη 15η ερώτηση: «Ο πρώτος τουρίστας στο διάστημα ήταν ο Αμερικανός επιχειρηματίας...». Οι επιλογές ανάμεσα στις οποίες έπρεπε να διαλέξει ήταν οι εξής: «Α. Ρίτσαρντ Γκάριοτ, Β. Μαρκ Σάτλγουορθ, Γ. Γκρεγκ Όλσεν, Δ. Ντένις Τίτο».
Παρόλα αυτά, ο Γιώργος Καρβούνης, δεν αισθανόταν σίγουρος για τη σωστή επιλογή, η οποία ήταν η τελευταία, και αποφάσισε να μην το ρισκάρει, αποχωρώντας με το ποσό των 30.000 ευρώ, ωστόσο, όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αποδείχθηκε ένας από τους πιο δυνατούς παίκτες που πέρασαν ποτέ από το τηλεπαιχνίδι.
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