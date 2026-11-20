Ο Σαμαράς μετράει τις δυνάμεις του: Συγκέντρωση στη Λάρισα, φωτογραφήθηκε με τον αγροτοσυνδικαλιστή Αλειφτήρα της Πλεύσης
Ο Σαμαράς μετράει τις δυνάμεις του: Συγκέντρωση στη Λάρισα, φωτογραφήθηκε με τον αγροτοσυνδικαλιστή Αλειφτήρα της Πλεύσης
Περίπου 250 άτομα έδωσαν το «παρών» στη συγκέντρωση φίλων και υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης
Τις δυνάμεις του μετράει ο Αντώνης Σαμαράς στην πρώτη περιοδεία που κάνει εκτός Αθηνών με το βλέμμα στην ίδρυση νέου κόμματος και απόψε βρίσκεται στη Λάρισα, πριν αναχωρήσει το πρωί για την Κατερίνη. Μετά τα Καμμένα Βούρλα και τις συναντήσεις του με τον μητροπολίτη Λαρίσης Ιερώνυμο και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, ο Αντώνης Σαμαράς δίνει το παρόν σε συγκέντρωση φίλων φερέλπιδων υποψηφίων του υπό σύσταση κόμματός του στο ξενοδοχείο Grecotel Imperial της Λάρισας.
Μεταξύ των προσώπων που δίνουν το παρόν είναι και δύο γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές του νομού. Ο ένας είναι ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκ των βασικών μελών της επιτροπής μπλόκων, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν στέλεχος της Πλεύσης Ελευθερίας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τομεάρχης αγροτικού του κόμματος. Ο κ. Αλειφτήρας συνδέεται με δεσμούς δεκαετιών με τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς ο πατέρας του ήταν κεντρικό στέλεχος της Πολιτικής Άνοιξης στη Λάρισα. Ο έτερος συνδικαλιστής είναι ο πρόεδρος των αλιέων της Μαγνησίας Παναγιώτης Περάκης, ο οποίος όλο το τελευταίο διάστημα έχει βγει με πολύ σκληρές τοποθετήσεις απέναντι στην κυβέρνηση.
Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούν ότι στο ξενοδοχείο συγκεντρώθηκαν σήμερα περί τα 250 άτομα, κάτι που δείχνει και το ενδιαφέρον τους για τις εξελίξεις και την προοπτική δημιουργίας του κόμματος.
Δείτε εικόνες από το ξενοδοχείο Grecotel Imperial της Λάρισας
Μεταξύ των προσώπων που δίνουν το παρόν είναι και δύο γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές του νομού. Ο ένας είναι ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκ των βασικών μελών της επιτροπής μπλόκων, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν στέλεχος της Πλεύσης Ελευθερίας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τομεάρχης αγροτικού του κόμματος. Ο κ. Αλειφτήρας συνδέεται με δεσμούς δεκαετιών με τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς ο πατέρας του ήταν κεντρικό στέλεχος της Πολιτικής Άνοιξης στη Λάρισα. Ο έτερος συνδικαλιστής είναι ο πρόεδρος των αλιέων της Μαγνησίας Παναγιώτης Περάκης, ο οποίος όλο το τελευταίο διάστημα έχει βγει με πολύ σκληρές τοποθετήσεις απέναντι στην κυβέρνηση.
Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούν ότι στο ξενοδοχείο συγκεντρώθηκαν σήμερα περί τα 250 άτομα, κάτι που δείχνει και το ενδιαφέρον τους για τις εξελίξεις και την προοπτική δημιουργίας του κόμματος.
Δείτε εικόνες από το ξενοδοχείο Grecotel Imperial της Λάρισας
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