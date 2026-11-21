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Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Ευγνωμοσύνη στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που με επαγρύπνηση και αυταπάρνηση διαφυλάσσουν την ασφάλεια της χώρας
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Ευγνωμοσύνη στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που με επαγρύπνηση και αυταπάρνηση διαφυλάσσουν την ασφάλεια της χώρας
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος και εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων – «Η ισχύς δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά αναγκαία προϋπόθεση της ειρήνης»
«Η ελευθερία δεν αποτελεί αυτονόητο κεκτημένο. Είναι η πολυτιμότερη παρακαταθήκη της μακραίωνης ιστορίας μας, σφυρηλατημένη με αγώνες και θυσίες, και συνάμα διαρκές κάλεσμα ευθύνης απέναντι στις γενεές που έπονται», όπως τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως σημείωσε, «αυτήν ακριβώς την ευθύνη τιμούμε την 21η Νοεμβρίου, αποτίοντας φόρο τιμής στους αθανάτους μας», όπως επίσης «εκφράζουμε την εθνική μας ευγνωμοσύνη προς τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, που με αδιάλειπτη επαγρύπνηση και αυταπάρνηση διαφυλάσσουν την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας».
Σε έναν κόσμο όπου η αβεβαιότητα τείνει να καταστεί η μόνη σταθερά, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η ισχύς δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά «αναγκαία προϋπόθεση της ειρήνης».
«Απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις και τις αναδυόμενες απειλές, η απάντησή μας είναι σαφής και αποφασιστική: ο ολιστικός μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων, η επαύξηση της αποτρεπτικής μας ισχύος και η οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ευέλικτου και επιχειρησιακά αποτελεσματικού Στρατεύματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στον πυρήνα, ωστόσο, αυτής της προσπάθειας όπως τόνισε, «παραμένει αναλλοίωτος ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατιωτικής ισχύος: ο άνθρωπος».
«Τα μέσα εξελίσσονται, οι μορφές του πολέμου μεταβάλλονται, αλλά το ήθος, η ευθυκρισία και το ακατάβλητο φρόνημα των ανθρώπων μας παραμένουν αναντικατάστατα», ήταν το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
Τέλος, σημείωσε ότι «σήμερα, η σκέψη μας βρίσκεται σε κάθε ελληνική φρουρά, σε κάθε πολεμικό πλοίο, σε κάθε αεροσκάφος, σε κάθε θέση όπου υπηρετείται αθόρυβα το εθνικό χρέος».
«Στα στελέχη, στους μαθητές των Παραγωγικών Σχολών, στους στρατευμένους νέους, στους εθνοφύλακες, στους εφέδρους, στο πολιτικό προσωπικό, μα και στις οικογένειες αυτών», όπου εξέφρασε τον βαθύτατο σεβασμό και την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατέληξε με το μήνυμα ότι «η ισχυρή Ελλάδα δεν είναι απλώς επιδίωξη. Είναι ευθύνη. Και η ευθύνη αυτή μάς βρίσκει πάντοτε στις επάλξεις».
Όπως σημείωσε, «αυτήν ακριβώς την ευθύνη τιμούμε την 21η Νοεμβρίου, αποτίοντας φόρο τιμής στους αθανάτους μας», όπως επίσης «εκφράζουμε την εθνική μας ευγνωμοσύνη προς τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, που με αδιάλειπτη επαγρύπνηση και αυταπάρνηση διαφυλάσσουν την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας».
Σε έναν κόσμο όπου η αβεβαιότητα τείνει να καταστεί η μόνη σταθερά, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η ισχύς δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά «αναγκαία προϋπόθεση της ειρήνης».
«Απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις και τις αναδυόμενες απειλές, η απάντησή μας είναι σαφής και αποφασιστική: ο ολιστικός μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων, η επαύξηση της αποτρεπτικής μας ισχύος και η οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ευέλικτου και επιχειρησιακά αποτελεσματικού Στρατεύματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στον πυρήνα, ωστόσο, αυτής της προσπάθειας όπως τόνισε, «παραμένει αναλλοίωτος ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατιωτικής ισχύος: ο άνθρωπος».
«Τα μέσα εξελίσσονται, οι μορφές του πολέμου μεταβάλλονται, αλλά το ήθος, η ευθυκρισία και το ακατάβλητο φρόνημα των ανθρώπων μας παραμένουν αναντικατάστατα», ήταν το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
Τέλος, σημείωσε ότι «σήμερα, η σκέψη μας βρίσκεται σε κάθε ελληνική φρουρά, σε κάθε πολεμικό πλοίο, σε κάθε αεροσκάφος, σε κάθε θέση όπου υπηρετείται αθόρυβα το εθνικό χρέος».
«Στα στελέχη, στους μαθητές των Παραγωγικών Σχολών, στους στρατευμένους νέους, στους εθνοφύλακες, στους εφέδρους, στο πολιτικό προσωπικό, μα και στις οικογένειες αυτών», όπου εξέφρασε τον βαθύτατο σεβασμό και την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατέληξε με το μήνυμα ότι «η ισχυρή Ελλάδα δεν είναι απλώς επιδίωξη. Είναι ευθύνη. Και η ευθύνη αυτή μάς βρίσκει πάντοτε στις επάλξεις».
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