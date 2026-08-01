Η εξομολόγηση της Έλενα Κρίστενσεν: Οι ζωές μας ως supermodels ήταν τρελές, αλλά ευτυχώς δεν υπήρχαν social media - Τι κάνει σήμερα η καλλονή των 90's

Στα 57 της χρόνια πια, εξηγεί γιατί δεν νοσταλγεί τη διασημότητα, αποκαλύπτει ότι βρήκε την ηρεμία στη φύση και επιμένει ότι η γενιά των supermodels δεν εξαφανίστηκε ποτέ





Στα 57 της χρόνια πια, εξηγεί γιατί δεν νοσταλγεί τη φήμη, αποκαλύπτει πώς βρήκε την ηρεμία στη φύση και γιατί θεωρεί ότι η γενιά των







Σήμερα, στα 57 της, η Δανή καλλονή έχει αφήσει πίσω της την καθημερινότητα των ντεφιλέ, χωρίς να απομακρυνθεί από τη δημιουργικότητα. Ζει μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και μια ξύλινη κατοικία στα όρη Κάτσκιλς, όπου η καθημερινότητά της ξεκινά συχνά με μια ακραία δοκιμασία: βουτιές σε παγωμένο ποτάμι, ακόμη και μέσα στον χειμώνα.



Μερικές φορές χρειάζεται να σπάσει τον πάγο πριν μπει στο νερό, ενώ συχνά έχει για μοναδική συντροφιά τον σκύλο της, Κούμα. Όπως περιγράφει, εκείνες οι στιγμές προσφέρουν απόλυτη σιωπή στο μυαλό της, κάτι που θεωρεί σπάνιο στη σημερινή εποχή της συνεχούς υπερδιέγερσης.







Από ένα μικρό διαμέρισμα στην κορυφή της μόδας



Η Κρίστενσεν γεννήθηκε τα Χριστούγεννα του 1968 στην Κοπεγχάγη. Μεγάλωσε σε ένα μικρό διαμέρισμα με κοινόχρηστες τουαλέτες, μαζί με τους γονείς, την αδελφή και τη θεία της από το Περού. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, θυμάται τα παιδικά της χρόνια ως γεμάτα εμπειρίες, αφού χάρη στη δουλειά της μητέρας της σε αεροπορική εταιρεία, η οικογένεια ταξίδευε συχνά σε όλο τον κόσμο, περιμένοντας μέχρι την τελευταία στιγμή να βρεθούν διαθέσιμες θέσεις στις πτήσεις.



Το όνειρό της δεν ήταν η μόδα, αλλά η φωτογραφία ή η αρχαιολογία. Ωστόσο, όταν βρέθηκε στο Παρίσι ύστερα από παρότρυνση πρακτόρων μοντέλων, η καριέρα της απογειώθηκε πολύ πιο γρήγορα απ' όσο περίμενε.



Το βιντεοκλίπ που άλλαξε τη ζωή της



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Η ίδια θυμάται ότι αισθανόταν τυχερή, επειδή βρέθηκε μπροστά στον φακό ενός φωτογράφου που θαύμαζε, ενώ ως φωτογράφος θεωρεί το ανθρώπινο σώμα ένα από τα πιο συναρπαστικά θέματα.



Κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης, όπως εξηγεί, δεν σκέφτεται τίποτε άλλο παρά μόνο τον φακό, δημιουργώντας μια μικρή ιστορία μέσα στο μυαλό της.



Η ζωή μετά τις πασαρέλες



Παράλληλα με το μόντελινγκ, η Κρίστενσεν εξελίχθηκε σε καταξιωμένη φωτογράφο, με πορτρέτα, ρεπορτάζ και εμπορικές καμπάνιες στο ενεργητικό της.



Έλενα Κρίστενσεν , ένα από τα πιο εμβληματικά supermodels της δεκαετίας του '90, μίλησε στους Sunday Times για την εποχή που μαζί με τη Ναόμι Κάμπελ, τη Σίντι Κρόφορντ , την Κλόντια Σίφερ και την Κρίστι Τέρλινγκτον κυριαρχούσαν στη μόδα.Στα 57 της χρόνια πια, εξηγεί γιατί δεν νοσταλγεί τη φήμη, αποκαλύπτει πώς βρήκε την ηρεμία στη φύση και γιατί θεωρεί ότι η γενιά των supermodels δεν εξαφανίστηκε ποτέ.Η Κρίστενσεν δεν θυμάται τη δεκαετία του 1990 μόνο ως τη χρυσή εποχή των supermodels, αλλά και ως μια περίοδο αδιάκοπης έντασης, ταξιδιών και εξαντλητικών ρυθμών. Όπως λέει, οι ζωές που μοιράστηκε με τη Ναόμι Κάμπελ, τη Σίντι Κρόφορντ, την Κλόντια Σίφερ και την Κρίστι Τέρλινγκτον ήταν «πραγματικά τρελές», ωστόσο υπήρχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα: δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Σήμερα, στα 57 της, η Δανή καλλονή έχει αφήσει πίσω της την καθημερινότητα των ντεφιλέ, χωρίς να απομακρυνθεί από τη δημιουργικότητα. Ζει μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και μια ξύλινη κατοικία στα όρη Κάτσκιλς, όπου η καθημερινότητά της ξεκινά συχνά με μια ακραία δοκιμασία: βουτιές σε παγωμένο ποτάμι, ακόμη και μέσα στον χειμώνα.Μερικές φορές χρειάζεται να σπάσει τον πάγο πριν μπει στο νερό, ενώ συχνά έχει για μοναδική συντροφιά τον σκύλο της, Κούμα. Όπως περιγράφει, εκείνες οι στιγμές προσφέρουν απόλυτη σιωπή στο μυαλό της, κάτι που θεωρεί σπάνιο στη σημερινή εποχή της συνεχούς υπερδιέγερσης.Παρότι αναγνωρίζει ότι τέτοιες εξορμήσεις θα έπρεπε να γίνονται με παρέα για λόγους ασφαλείας, παραδέχεται ότι πολλές φορές κινείται ολομόναχη στα χιονισμένα μονοπάτια.Η Κρίστενσεν γεννήθηκε τα Χριστούγεννα του 1968 στην Κοπεγχάγη. Μεγάλωσε σε ένα μικρό διαμέρισμα με κοινόχρηστες τουαλέτες, μαζί με τους γονείς, την αδελφή και τη θεία της από το Περού. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, θυμάται τα παιδικά της χρόνια ως γεμάτα εμπειρίες, αφού χάρη στη δουλειά της μητέρας της σε αεροπορική εταιρεία, η οικογένεια ταξίδευε συχνά σε όλο τον κόσμο, περιμένοντας μέχρι την τελευταία στιγμή να βρεθούν διαθέσιμες θέσεις στις πτήσεις.Το όνειρό της δεν ήταν η μόδα, αλλά η φωτογραφία ή η αρχαιολογία. Ωστόσο, όταν βρέθηκε στο Παρίσι ύστερα από παρότρυνση πρακτόρων μοντέλων, η καριέρα της απογειώθηκε πολύ πιο γρήγορα απ' όσο περίμενε.Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε το 1991, όταν ο Χερμπ Ριτς την επέλεξε για το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Wicked Game» του Κρις Άιζακ, το οποίο γυρίστηκε στη Χαβάη και θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά βίντεο όλων των εποχών.Η ίδια θυμάται ότι αισθανόταν τυχερή, επειδή βρέθηκε μπροστά στον φακό ενός φωτογράφου που θαύμαζε, ενώ ως φωτογράφος θεωρεί το ανθρώπινο σώμα ένα από τα πιο συναρπαστικά θέματα.Κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης, όπως εξηγεί, δεν σκέφτεται τίποτε άλλο παρά μόνο τον φακό, δημιουργώντας μια μικρή ιστορία μέσα στο μυαλό της.Παράλληλα με το μόντελινγκ, η Κρίστενσεν εξελίχθηκε σε καταξιωμένη φωτογράφο, με πορτρέτα, ρεπορτάζ και εμπορικές καμπάνιες στο ενεργητικό της.

Στην προσωπική της ζωή απέκτησε τον γιο της, Μίνγκους, με τον ηθοποιό Νόρμαν Ρίντους. Αν και το ζευγάρι χώρισε όταν το παιδί ήταν δύο ετών, οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές. Οι τρεις τους μάλιστα έχουν το ίδιο μικρό τατουάζ με τρεις σταυρούς, το οποίο έκαναν όλοι μαζί σε ένα πάρτι γενεθλίων της στην Κοπεγχάγη. Ο γιος τους σήμερα εργάζεται ως μπάρμαν για να χρηματοδοτεί τη μουσική που δημιουργεί.



«Δεν υπήρξε ποτέ πραγματική επιστροφή των supermodels»



Η ίδια απορρίπτει την άποψη ότι τα supermodels της δεκαετίας του '90 κάνουν σήμερα «comeback». Όπως λέει, δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά από το προσκήνιο.



Απλώς ακολούθησαν παράλληλες πορείες, δημιούργησαν οικογένειες, ανέπτυξαν νέες επαγγελματικές δραστηριότητες και συνέχισαν να εργάζονται χωρίς την υπερβολική έκθεση που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή.



Παράλληλα, δηλώνει πως δεν την απασχολεί ιδιαίτερα η ηλικία της ούτε οι συζητήσεις γύρω από τη γήρανση. Στόχος της είναι να ζήσει μέχρι τα 110 χρόνια, διατηρώντας, όπως λέει, τη ματιά ενός 15χρονου παιδιού που εξακολουθεί να εκπλήσσεται καθημερινά από τη φύση, τις αλλαγές των εποχών και τη συντροφιά του αγαπημένου της σκύλου.