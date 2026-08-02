Φωτιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς: 112 για εκκένωση των περιοχών Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελειός, Κάτω Κατελειός, Χιονάτα, Θηράμονας και Μαυράτα, δείτε βίντεο

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:20 το βράδυ του Σαββάτου σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο - Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο





Οι Αρχές προχώρησαν σε ακόμη μία ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Χιονάτα, Θηράμονας και Μαυράτα, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, να απομακρυνθούν άμεσα προς το Αργοστόλι λόγω της εξέλιξης της δασικής πυρκαγιάς.















«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας.Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κάτω Κατελειό της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Ρατζακλί και Σκάλα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»



Κλείσιμο



«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κατελειός της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»







Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς , προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων , ενώ έχει ηχήσει το 112 για εκκένωση των περιοχών Κατελειός, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι.Οι Αρχές προχώρησαν σε ακόμη μία ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Χιονάτα, Θηράμονας και Μαυράτα, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, να απομακρυνθούν άμεσα προς το Αργοστόλι λόγω της εξέλιξης της δασικής πυρκαγιάς.Στο μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Χιονάτα, Θηράμονας και Μαυράτα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»Πρόκειται για το έκτο διαδοχικό μήνυμα του 112 για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κεφαλονιά. Είχαν προηγηθεί προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Πάστρας να παραμείνουν σε ετοιμότητα και εντολές εκκένωσης για τις περιοχές Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελειός και Κάτω Κατελειός.«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας.Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κάτω Κατελειό της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Ρατζακλί και Σκάλα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κατελειός της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μαρκόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»







« Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κρεμμύδι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»







Νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής Πάστρα είχαν κληθεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.



«Πυρκαγιά στην περιοχή Πάστρα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»







Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:20 το βράδυ του Σαββάτου σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς, κοντά στον οικισμό, ο οποίος για την ώρα δεν απειλείται.







Για την αντιμετώπισή της αρχικά κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα.







Στη συνέχεια όμως οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον για την κατάσβεσή της φωτιάς επιχειρούν 48 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Αργοστολίου.