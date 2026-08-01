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Επικοινωνία Φιντάν με Αραγτσί για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Επικοινωνία Φιντάν με Αραγτσί για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή μας και την εδραίωση διαρκούς ειρήνης, έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, είχε νωρίτερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.
Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ο Φιντάν ενημέρωσε για τη συζήτηση που είχε με τον Αραγτσί, επισημαίνοντας ότι βασικό θέμα ήταν οι εξελίξεις στις διαπραγματαύσεις αναφορικά με την αποκλιμάκωση και το τέλος των εχθροπραξιών στην περιοχή.
«Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή μας και την εδραίωση διαρκούς ειρήνης», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Χακάν Φιντάν
«Απόψε, είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό μου, Αμπάς Αραγτσί. Στη συνομιλία, συζητήσαμε την τελευταία κατάσταση της τρέχουσας διαπραγματευτικής διαδικασίας. Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή μας και την εδραίωση διαρκούς ειρήνης».
Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ο Φιντάν ενημέρωσε για τη συζήτηση που είχε με τον Αραγτσί, επισημαίνοντας ότι βασικό θέμα ήταν οι εξελίξεις στις διαπραγματαύσεις αναφορικά με την αποκλιμάκωση και το τέλος των εχθροπραξιών στην περιοχή.
«Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή μας και την εδραίωση διαρκούς ειρήνης», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Χακάν Φιντάν
«Απόψε, είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό μου, Αμπάς Αραγτσί. Στη συνομιλία, συζητήσαμε την τελευταία κατάσταση της τρέχουσας διαπραγματευτικής διαδικασίας. Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή μας και την εδραίωση διαρκούς ειρήνης».
İranlı mevkidaşım Abbas Arakçi ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.— Hakan Fidan (@HakanFidan) August 1, 2026
Görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldık.
Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir.
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