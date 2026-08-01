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Τραγωδία στο Περού, 13 νεκροί μετά από συντριβή μικρού τουριστικού αεροσκάφους
Τραγωδία στο Περού, 13 νεκροί μετά από συντριβή μικρού τουριστικού αεροσκάφους
Όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι από την συντριβή σκοτώθηκαν 11 επιβάτες και 2 μέλη του πληρώματος, ενώ το αεροπλάνο πετούσε πάνω από τις Γραμμές της Νάσκα
Ένα μικρό τουριστικό αεροσκάφος συντερίβη σήμερα καθώς πετούσε πάνω από τις Γραμμές της Νάσκα (ένας απο τους σημαντικότερους αρχιολογικούς χώρους όπου υπάρχει σειρά αρχαίων γεωγλυφικών του πολιτισμού των Νάσκα) στην ομώνυμη επαρχία του νοτίου Περού, μετέδωσε το κρατικό κανάλι TVPeru.
Στο αεροσκάφος επέβαιναν σύμφωνα με το TVPeru 11 επιβάτες και δύο πιλότοι.
«Έντεκα επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός διοικητής Χόρχε Αντράντε, από τον τόπο του δυστυχήματος.
Δείτε βίντεο
Στο αεροσκάφος επέβαιναν σύμφωνα με το TVPeru 11 επιβάτες και δύο πιλότοι.
«Έντεκα επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός διοικητής Χόρχε Αντράντε, από τον τόπο του δυστυχήματος.
Δείτε βίντεο
BREAKING: Multiple people killed after small plane carrying tourists crashes while flying over the Nazca Lines in Peru pic.twitter.com/bjGrz2TXKr— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 1, 2026
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