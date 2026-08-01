Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Αρτοποιός: Ζευγάρι ηλικιωμένων απεγκλωβίστηκε στη Βένιζα, η φωτιά έφτασε στην αυλή του σπιτιού τους
Αρτοποιός: Ζευγάρι ηλικιωμένων απεγκλωβίστηκε στη Βένιζα, η φωτιά έφτασε στην αυλή του σπιτιού τους
Οι ηλικιωμένοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στην περιοχή της Βένιζας, όταν η φωτιά έφτασε μέχρι την αυλή του σπιτιού τους.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα οι δύο ηλικιωμένοι να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το σημείο.
«Πριν από μία ώρα, μέσα από τη φωτιά στην αυλή του σπιτιού τους στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα, απεγκλωβίσαμε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρτοποιός τονίζοντας ότι «διάσωση κι ασφάλεια είναι το κύριο μέλημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα οι δύο ηλικιωμένοι να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το σημείο.
«Πριν από μία ώρα, μέσα από τη φωτιά στην αυλή του σπιτιού τους στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα, απεγκλωβίσαμε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρτοποιός τονίζοντας ότι «διάσωση κι ασφάλεια είναι το κύριο μέλημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».
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