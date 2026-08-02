Στη Ρόμα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης με μεταγραφή 15 εκατ. ευρώ

Ο Έλληνας διεθνής στόπερ αποχωρεί από τη Βόλφσμπουργκ και θα αγωνίζεται με το Νο33 στους «τζιαλορόσι»





Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη από τη Βόλφσμπουργκ, ολοκληρώνοντας την οριστική μεταγραφή του Έλληνα διεθνούς αμυντικού.







Ο 23χρονος στόπερ, ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και της Βόλφσμπουργκ, αποτελεί πλέον μέλος των «τζιαλορόσι» και θα αγωνίζεται με το Νο33.







Η ιταλική ομάδα καλωσόρισε τον Έλληνα αμυντικό, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του σε έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους της Serie A.



Κλείσιμο Η συμφωνία και το ποσό της μεταγραφής Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε ότι οι δύο σύλλογοι είχαν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία για τη μεταγραφή, ενώ ήδη από τις 29 Ιουλίου είχε γίνει γνωστό ότι ο Κουλιεράκης είχε έρθει σε κατ' αρχήν συμφωνία με τη Ρόμα.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κόστος της μεταγραφής του Έλληνα στόπερ ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.







Παίκτης της Ρόμα είναι και επίσημα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης , με τον 23χρονο διεθνή κεντρικό αμυντικό να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του από τη Βόλφσμπουργκ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το κόστος της συμφωνίας ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Έλληνας στόπερ επέλεξε να φορέσει τη φανέλα με το Νο33.Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη από τη Βόλφσμπουργκ, ολοκληρώνοντας την οριστική μεταγραφή του Έλληνα διεθνούς αμυντικού.Ο 23χρονος στόπερ, ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και της Βόλφσμπουργκ, αποτελεί πλέον μέλος των «τζιαλορόσι» και θα αγωνίζεται με το Νο33.Η ιταλική ομάδα καλωσόρισε τον Έλληνα αμυντικό, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του σε έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους της Serie A.Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε ότι οι δύο σύλλογοι είχαν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία για τη μεταγραφή, ενώ ήδη από τις 29 Ιουλίου είχε γίνει γνωστό ότι ο Κουλιεράκης είχε έρθει σε κατ' αρχήν συμφωνία με τη Ρόμα.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κόστος της μεταγραφής του Έλληνα στόπερ ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Η πορεία του Κουλιεράκη Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας σε ηλικία 18 ετών και μέχρι σήμερα μετρά 22 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.



Το καλοκαίρι του 2024 αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ για να ενταχθεί στη Βόλφσμπουργκ. Στη διετία που ακολούθησε αγωνίστηκε συνολικά σε 66 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη γερμανική ομάδα, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ωστόσο, η Βόλφσμπουργκ υποβιβάστηκε από την Bundesliga.