Αραγτσί: «Αποφασιστική απάντηση» σε οποιαδήποτε επίθεση από ΗΠΑ ή Ισραήλ

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ διαμήνυσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε «τυχοδιωκτική ενέργεια»

Νέο αυστηρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επιθετική ή «τυχοδιωκτική» ενέργεια. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και με τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν.



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε «τυχοδιωκτική ενέργεια» εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram, μετά από ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν.



Ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια».



Παράλληλα, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, τόνισε ότι οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ή οποιαδήποτε συμμετοχή χωρών της περιοχής σε μια τέτοια ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική και ανάλογη απάντηση», σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ίδια ανάρτησή του.



Επικοινωνία Φιντάν - Αραγτσί για τις διαπραγματεύσεις Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του.



Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ο Φιντάν γνωστοποίησε ότι βασικό θέμα της συνομιλίας ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις που αφορούν την αποκλιμάκωση της έντασης και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή.



«Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή μας και την εδραίωση διαρκούς ειρήνης», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.



Η ανάρτηση του Χακάν Φιντάν



Στην ανάρτησή του, ο Χακάν Φιντάν έγραψε: «Απόψε, είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό μου, Αμπάς Αραγτσί. Στη συνομιλία, συζητήσαμε την τελευταία κατάσταση της τρέχουσας διαπραγματευτικής διαδικασίας. Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή μας και την εδραίωση διαρκούς ειρήνης».



