Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη
Εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη
Τις έρευνες αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος - Τη βαλίτσα εντόπισε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο ένας άστεγος
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κυψέλη, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας στην οδό Ευελπίδων.
Τη βαλίτσα εντόπισε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο ένας άστεγος και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία.
Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, μέσα στη βαλίτσα εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί το φύλο του θύματος.
Βίντεο από το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα:
Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και να συλλεχθούν στοιχεία από τα εγκληματολογικά συνεργεία.
Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, το εγκαταλελειμμένο κτίριο ήταν ανοιχτό πριν από περίπου δύο χρόνια και είχαν βρει καταφύγιο άστεγοι αλλά ξέσπασε φωτιά και έκτοτε το έκλεισαν. Όπως είπε, είχε δει έναν άστεγο να ζει πιο πέρα στον δρόμο για μερικές εβδομάδες αλλά τις τελευταίες ημέρες έχει χάσει τα ίχνη του.
Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Η δήλωση του κατοίκου:
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Τη βαλίτσα εντόπισε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο ένας άστεγος και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία.
Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, μέσα στη βαλίτσα εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί το φύλο του θύματος.
Βίντεο από το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα:
Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και να συλλεχθούν στοιχεία από τα εγκληματολογικά συνεργεία.
Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, το εγκαταλελειμμένο κτίριο ήταν ανοιχτό πριν από περίπου δύο χρόνια και είχαν βρει καταφύγιο άστεγοι αλλά ξέσπασε φωτιά και έκτοτε το έκλεισαν. Όπως είπε, είχε δει έναν άστεγο να ζει πιο πέρα στον δρόμο για μερικές εβδομάδες αλλά τις τελευταίες ημέρες έχει χάσει τα ίχνη του.
Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Η δήλωση του κατοίκου:
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