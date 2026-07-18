Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες
Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες
Η Ιταλίδα influencer αποκάλυψε πως ταξίδεψε από το Τορίνο για το συγκεκριμένο live αμέσως μετά από φωτογράφιση για δουλειά
Με διάφανο μπλουζάκι χωρίς εσώρουχο εμφανίστηκε στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο η Κιάρα Φεράνι.
Η Ιταλίδα influencer δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 18 Ιουλίου, αποκαλύπτοντας πως ταξίδεψε από το Τορίνο για το συγκεκριμένο live. Σε κάποια από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε πόζαρε με φόντο τη σκηνή στην οποία τραγουδούσε ο καλλιτέχνης, φορώντας ένα αποκαλυπτικό και παράλληλα γυαλιστερό τοπ, με ασορτί φούστα. Στις υπόλοιπες εικόνες φορά ένα μακρύ φόρεμα, σε ένα πολύ εντυπωσιακό μέρος, στο πλαίσιο φωτογράφισης που πραγματοποίησε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κιάρα Φεράνι έγραψε: «Από μια φωτογράφιση καμπάνιας στο Τορίνο σε συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο την ίδια μέρα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Ιταλίδα influencer δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 18 Ιουλίου, αποκαλύπτοντας πως ταξίδεψε από το Τορίνο για το συγκεκριμένο live. Σε κάποια από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε πόζαρε με φόντο τη σκηνή στην οποία τραγουδούσε ο καλλιτέχνης, φορώντας ένα αποκαλυπτικό και παράλληλα γυαλιστερό τοπ, με ασορτί φούστα. Στις υπόλοιπες εικόνες φορά ένα μακρύ φόρεμα, σε ένα πολύ εντυπωσιακό μέρος, στο πλαίσιο φωτογράφισης που πραγματοποίησε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κιάρα Φεράνι έγραψε: «Από μια φωτογράφιση καμπάνιας στο Τορίνο σε συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο την ίδια μέρα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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