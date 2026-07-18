Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες
GALA
Κιάρα Φεράνι Bad Bunny Συναυλία

Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες

Η Ιταλίδα influencer αποκάλυψε πως ταξίδεψε από το Τορίνο για το συγκεκριμένο live αμέσως μετά από φωτογράφιση για δουλειά

Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
62 ΣΧΟΛΙΑ
Με διάφανο μπλουζάκι χωρίς εσώρουχο εμφανίστηκε στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο η Κιάρα Φεράνι.

Η Ιταλίδα influencer δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 18 Ιουλίου, αποκαλύπτοντας πως ταξίδεψε από το Τορίνο για το συγκεκριμένο live. Σε κάποια από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε πόζαρε με φόντο τη σκηνή στην οποία τραγουδούσε ο καλλιτέχνης, φορώντας ένα αποκαλυπτικό και παράλληλα γυαλιστερό τοπ, με ασορτί φούστα. Στις υπόλοιπες εικόνες φορά ένα μακρύ φόρεμα, σε ένα πολύ εντυπωσιακό μέρος, στο πλαίσιο φωτογράφισης που πραγματοποίησε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κιάρα Φεράνι έγραψε: «Από μια φωτογράφιση καμπάνιας στο Τορίνο σε συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο την ίδια μέρα».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες
Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες
Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες
Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες
Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες
Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες
Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες
Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες
Η Κιάρα Φεράνι με διάφανο μπλουζάκι στη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο, φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
62 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης