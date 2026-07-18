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Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο η κόρη του Τάκη Φύσσα, «ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες», δείτε φωτογραφίες
Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο η κόρη του Τάκη Φύσσα, «ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες», δείτε φωτογραφίες
Η Ραφαέλα ολοκλήρωσε με άριστα τις σπουδές της στον τομέα του Communication Management
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάκης Φύσσας, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Instagram από την αποφοίτηση της κόρης του, Ραφαέλας, στην Ιταλία.
Η Ραφαέλα ολοκλήρωσε με άριστα τις σπουδές της στον τομέα του Communication Management. Στην μία απεικονίζεται η κόρη του που κρατάει μία ανθοδέσμη και φοράει ένα στεφάνι στο κεφάλι της. Στην άλλη φωτογραφία φαίνεται όλη η οικογένεια.
«Ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες, με τι αυτοθυσία και αφοσίωση!», τόνισε ο πατέρας της. «Η αποφοίτηση είναι μία τεράστια επιτυχία, να αριστεύεις όμως έχει να κάνει με την δική σου προτεραιότητα. Συγχαρητήρια κορίτσι μου», πρόσθεσε.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Ραφαέλα! Ήρθε η μέρα που τόσο περίμενες, απόλαυσε την στιγμή, είναι όλη δική σου. Ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες, με τι αυτοθυσία και αφοσίωση! Η αποφοίτηση είναι μία τεράστια επιτυχία, να αριστεύεις όμως έχει να κάνει με την δική σου προτεραιότητα. Συγχαρητήρια κορίτσι μου».
Η Ραφαέλα ολοκλήρωσε με άριστα τις σπουδές της στον τομέα του Communication Management. Στην μία απεικονίζεται η κόρη του που κρατάει μία ανθοδέσμη και φοράει ένα στεφάνι στο κεφάλι της. Στην άλλη φωτογραφία φαίνεται όλη η οικογένεια.
«Ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες, με τι αυτοθυσία και αφοσίωση!», τόνισε ο πατέρας της. «Η αποφοίτηση είναι μία τεράστια επιτυχία, να αριστεύεις όμως έχει να κάνει με την δική σου προτεραιότητα. Συγχαρητήρια κορίτσι μου», πρόσθεσε.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Ραφαέλα! Ήρθε η μέρα που τόσο περίμενες, απόλαυσε την στιγμή, είναι όλη δική σου. Ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες, με τι αυτοθυσία και αφοσίωση! Η αποφοίτηση είναι μία τεράστια επιτυχία, να αριστεύεις όμως έχει να κάνει με την δική σου προτεραιότητα. Συγχαρητήρια κορίτσι μου».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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