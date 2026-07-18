Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο η κόρη του Τάκη Φύσσα, «ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες», δείτε φωτογραφίες
GALA
Τάκης Φύσσας Κόρη αποφοίτηση

Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο η κόρη του Τάκη Φύσσα, «ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες», δείτε φωτογραφίες

Η Ραφαέλα ολοκλήρωσε με άριστα τις σπουδές της στον τομέα του Communication Management

Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο η κόρη του Τάκη Φύσσα, «ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες», δείτε φωτογραφίες
89 ΣΧΟΛΙΑ
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάκης Φύσσας, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Instagram από την αποφοίτηση της κόρης του, Ραφαέλας, στην Ιταλία.

Η Ραφαέλα ολοκλήρωσε με άριστα τις σπουδές της στον τομέα του Communication Management. Στην μία απεικονίζεται η κόρη του που κρατάει μία ανθοδέσμη και φοράει ένα στεφάνι στο κεφάλι της. Στην άλλη φωτογραφία φαίνεται όλη η οικογένεια.

Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο η κόρη του Τάκη Φύσσα, «ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες», δείτε φωτογραφίες

«Ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες, με τι αυτοθυσία και αφοσίωση!», τόνισε ο πατέρας της. «Η αποφοίτηση είναι μία τεράστια επιτυχία, να αριστεύεις όμως έχει να κάνει με την δική σου προτεραιότητα. Συγχαρητήρια κορίτσι μου», πρόσθεσε.

Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο η κόρη του Τάκη Φύσσα, «ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες», δείτε φωτογραφίες

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Κλείσιμο
«Ραφαέλα! Ήρθε η μέρα που τόσο περίμενες, απόλαυσε την στιγμή, είναι όλη δική σου. Ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες, με τι αυτοθυσία και αφοσίωση! Η αποφοίτηση είναι μία τεράστια επιτυχία, να αριστεύεις όμως έχει να κάνει με την δική σου προτεραιότητα. Συγχαρητήρια κορίτσι μου».

89 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης