Βίντεο: Βουρκωμένη η Μαρία Σάκκαρη μετά την πρόκριση της στον τελικό
Βίντεο: Βουρκωμένη η Μαρία Σάκκαρη μετά την πρόκριση της στον τελικό
Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνηση της μετά την πρόκριση της στον τελικό του WTA Athens Open όπου θέλει να κατακτήσει τον τίτλο αγωνιζόμενη μπροστά στην οικογένεια της
Το περίμενε πως και πως καθώς ήταν ένα από τα... απωθημένα της, όπως είχε δηλώσει και στην εκπομπή Protothema Sports, το να αγωνιστεί σ' ένα τουρνουά της WTA στην Ελλάδα.
Η Μαρία Σάκκαρη είδε το όνειρο της να πραγματοποιείται με την ίδια να πανηγυρίζει τη μία νίκη μετά την άλλη και να παίρνει την πρόκριση στον αυριανό τελικό (19:00, 20:00). Μετά τη νίκη της στον ημιτελικό η συγκίνηση της ήταν κάτι παραπάνω από φανερή.
Αναλυτικά οι δηλώσεις της:
Για την πρόκριση στον τελικό: “Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αρθρώσω για να μπορέσω να μιλήσω. Πραγματικά μέσα από την καρδία μου, δεν έχω κερδίσει ακόμα το τουρνουά προφανώς αλλά για εμένα είναι μια γιορτή γιατί το να παίζω μπροστά στην οικογένειά μου και τους δικούς μου που δεν με έχουν δει ποτέ να παίζω τελικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα είναι κάτι μοναδικό, ειδικά εδώ στην πόλη που μεγάλωσα”.
Για την μητέρα της που πριν 40 χρόνια είχε φτάσει και εκείνη τελικό: “Δεν ξέρω. Σίγουρα και η μαμά το ίδιο θα ήθελε να πάω ένα βήμα παραπάνω από αυτήν αλλά όπως είπα και προηγουμένως αύριο θα είναι μια γιορτή για εμένα και θα ήταν πάρα πολύ ωραία να κερδίσω. Πραγματικά αυτή η εβδομάδα ήταν μια απίστευτη εμπειρία και πάμε αύριο να το σηκώσουμε”.
Η Μαρία Σάκκαρη είδε το όνειρο της να πραγματοποιείται με την ίδια να πανηγυρίζει τη μία νίκη μετά την άλλη και να παίρνει την πρόκριση στον αυριανό τελικό (19:00, 20:00). Μετά τη νίκη της στον ημιτελικό η συγκίνηση της ήταν κάτι παραπάνω από φανερή.
Αναλυτικά οι δηλώσεις της:
Για την πρόκριση στον τελικό: “Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αρθρώσω για να μπορέσω να μιλήσω. Πραγματικά μέσα από την καρδία μου, δεν έχω κερδίσει ακόμα το τουρνουά προφανώς αλλά για εμένα είναι μια γιορτή γιατί το να παίζω μπροστά στην οικογένειά μου και τους δικούς μου που δεν με έχουν δει ποτέ να παίζω τελικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα είναι κάτι μοναδικό, ειδικά εδώ στην πόλη που μεγάλωσα”.
Για την μητέρα της που πριν 40 χρόνια είχε φτάσει και εκείνη τελικό: “Δεν ξέρω. Σίγουρα και η μαμά το ίδιο θα ήθελε να πάω ένα βήμα παραπάνω από αυτήν αλλά όπως είπα και προηγουμένως αύριο θα είναι μια γιορτή για εμένα και θα ήταν πάρα πολύ ωραία να κερδίσω. Πραγματικά αυτή η εβδομάδα ήταν μια απίστευτη εμπειρία και πάμε αύριο να το σηκώσουμε”.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα