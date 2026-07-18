Μεθυσμένος 59χρονος τραυμάτισε άνδρα με χαρτοκόπτη και παρέσυρε 26χρονο μοτοσικλετιστή πριν συλληφθεί στον Κολωνό
ΕΛΛΑΔΑ
Κολωνός Σύλληψη Αστυνομία Φούρνος Τροχαίο

Μεθυσμένος 59χρονος τραυμάτισε άνδρα με χαρτοκόπτη και παρέσυρε 26χρονο μοτοσικλετιστή πριν συλληφθεί στον Κολωνό

Ο 59χρονος και συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και εγκατάλειψη

Μεθυσμένος 59χρονος τραυμάτισε άνδρα με χαρτοκόπτη και παρέσυρε 26χρονο μοτοσικλετιστή πριν συλληφθεί στον Κολωνό
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) στον Κολωνό, όταν ένας 59χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, τραυμάτισε ελαφρά έναν άνδρα με χαρτοκόπτη μέσα σε φούρνο και αργότερα παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 26χρονο μοτοσικλετιστή, εγκαταλείποντας το σημείο. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο 59χρονος αλβανικής καταγωγής τσακώθηκε με έναν άλλο άνδρα στο φούρνο και τον τραυμάτισε ελαφρά με χαρτοκόπτη. Το θύμα αγνώστων στοιχείων, αμέσως μετά το περιστατικό αποχώρησε από το σημείο και έτσι δεν τον εντόπισαν στο σημείο οι αστυνομικοί που κλήθηκαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ. 

Στη συνέχεια ο 59χρονος διέφυγε με το αυτοκίνητό του και παρέσυρε έναν 26χρονο μοτοσικλετιστή στη συμβολή των οδών Βοσπόρου και Αγίας Σοφίας τον οποίο επίσης τραυμάτισε ελαφρά και εγκατέλειψε.

Μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας και αναζητήσεις, εντοπίστηκε ο 59χρονος και συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και εγκατάλειψη.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης