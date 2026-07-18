Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18: Δάκρυσε στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε φωτογραφίες
SPORTS
Ελένη Ιακωβάκη Πανελλήνιο ρεκόρ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18: Δάκρυσε στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε φωτογραφίες

Η 17χρονη αθλήτρια κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης στα 400 μέτρα με εμπόδια, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση και σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 52.38

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18: Δάκρυσε στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε φωτογραφίες
22 ΣΧΟΛΙΑ
Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18 στο Ριέτι χάρισε η Ελένη Ιακωβάκη, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά την απονομή του χρυσού μεταλλίου και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Η 17χρονη αθλήτρια κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης στα 400 μέτρα με εμπόδια, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση και σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 52.38. Με μια εξαιρετική κούρσα, άφησε πίσω τον ανταγωνισμό στην τελική ευθεία και πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού, πανηγυρίζοντας με όλη της τη δύναμη τη μεγαλύτερη έως τώρα επιτυχία της καριέρας της.

Λίγη ώρα αργότερα, η συγκίνηση κορυφώθηκε στο βάθρο των νικητριών. Η νεαρή πρωταθλήτρια ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί, παρέλαβε το χρυσό μετάλλιό της και, την ώρα που ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Δείτε φωτογραφίες

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18: Δάκρυσε στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε φωτογραφίες
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18: Δάκρυσε στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε φωτογραφίες
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18: Δάκρυσε στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε φωτογραφίες
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18: Δάκρυσε στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε φωτογραφίες
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18: Δάκρυσε στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε φωτογραφίες
22 ΣΧΟΛΙΑ

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