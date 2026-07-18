Βίντεο από το τρομακτικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης με θύμα 23χρονο οδηγό μοτοσικλέτας
Βίντεο από το τρομακτικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης με θύμα 23χρονο οδηγό μοτοσικλέτας
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν επιβατικό αυτοκίνητο πέρασε κάθετα τη λεωφόρο και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του 23χρονου
Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε χτες το βράδυ ένας 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στη Θεσσαλονίκη.
Στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το protothema.gr αποτυπώνεται η στιγμή του τροχαίου καθώς το ΙΧ επιβατικό περνάει κάθετα τη Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και εισέρχεται στην οδό Ιεραποστόλου Κοσμά και αμέσως συγκρούεται με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος.
Δείτε βίντεο:
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Ο οδηγός του ΙΧ ακινητοποίησε αμέσως το όχημά του και κατέβηκε εμφανώς σοκαρισμένος, σπεύδοντας προς τον 23χρονο αναβάτη, ο οποίος κειτόταν στο οδόστρωμα. Την ίδια στιγμή, από το σημείο περνούσε συμπτωματικά ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου σταμάτησε αμέσως για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν οι υπόλοιπες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, θαμώνες καταστημάτων και κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν στο σημείο για να βοηθήσουν, ενώ επικράτησε μεγάλη αναστάτωση αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 23χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το protothema.gr αποτυπώνεται η στιγμή του τροχαίου καθώς το ΙΧ επιβατικό περνάει κάθετα τη Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και εισέρχεται στην οδό Ιεραποστόλου Κοσμά και αμέσως συγκρούεται με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος.
Δείτε βίντεο:
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Ο οδηγός του ΙΧ ακινητοποίησε αμέσως το όχημά του και κατέβηκε εμφανώς σοκαρισμένος, σπεύδοντας προς τον 23χρονο αναβάτη, ο οποίος κειτόταν στο οδόστρωμα. Την ίδια στιγμή, από το σημείο περνούσε συμπτωματικά ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου σταμάτησε αμέσως για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν οι υπόλοιπες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, θαμώνες καταστημάτων και κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν στο σημείο για να βοηθήσουν, ενώ επικράτησε μεγάλη αναστάτωση αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 23χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
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