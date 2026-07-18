Το συγκινητικό βίντεο της επιστροφής του Σταύρου Φλώρου στην Ελλάδα: Στάθηκε όρθιος, «επιτέλους έφτασα στη δική μου Ιθάκη»
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Σταύρος Φλώρος Survivor Αεροδρομίο Instagram

Το συγκινητικό βίντεο της επιστροφής του Σταύρου Φλώρου στην Ελλάδα: Στάθηκε όρθιος, «επιτέλους έφτασα στη δική μου Ιθάκη»

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον περίμεναν συγγενείς και φίλοι, οι οποίοι μόλις τον αντίκρισαν, άρχισαν να χειροκροτούν - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το συγκινητικό βίντεο της επιστροφής του Σταύρου Φλώρου στην Ελλάδα: Στάθηκε όρθιος, «επιτέλους έφτασα στη δική μου Ιθάκη»
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Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη για την αποκατάσταση της υγείας του, μετά τον ακρωτηριασμό που υπέστη ενώ συμμετείχε στο Survivor

Ο νικητής του φετινού κύκλου του ριάλιτι ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της αποθεραπείας του σε εξειδικευμένο κέντρο στο Μαϊάμι και επέστρεψε στη χώρα. 

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον περίμεναν συγγενείς και φίλοι. Μόλις έφτασε, τον χειροκρότησαν και τον αγκάλιαζαν. 

@stavrosflorosss #stavrosflo #tiktok #foryoupage #stavraras #sasagapwww ♬ πρωτότυπος ήχος - stavrosflo
Αρκετοί φωτογραφήθηκαν μαζί του και ανάμεσα στις εικόνες που μοιράστηκε στα social media, ξεχώρισε μία στην οποία στεκόταν όρθιος.

Το συγκινητικό βίντεο της επιστροφής του Σταύρου Φλώρου στην Ελλάδα: Στάθηκε όρθιος, «επιτέλους έφτασα στη δική μου Ιθάκη»

Συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη φράση «My left leg» (σ.σ. το αριστερό μου πόδι), ο Σταύρος Φλώρος στηρίχτηκε πάνω σε έναν δικό του άνθρωπο. 

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@stavrosflorosss #stavrosflo #tiktok #foryoupage #stavraras #sasagapwww ♬ πρωτότυπος ήχος - stavrosflo
«Πίσω στην πατρίδα και στους ανθρώπους μου μετά από τόσες δυσκολίες. Πέρασα μέσα από πολλούς πόνους και πολλά δάκρυα που με βοήθησαν να εκτιμήσω πολλά πράγματα. Έγινα πιο δυνατός πιο πιστός και πιο σοφός μέσα από αυτή την μικρή Οδύσσεια και επιτέλους έφτασα στην δική μου Ιθάκη», έγραψε στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @stavrosflo

@stavrosflorosss Πίσω στην Ελλάδα #stavrosflo #tiktok #foryoupage #stavraras #sasagapwww ♬ πρωτότυπος ήχος - stavrosflo
5 ΣΧΟΛΙΑ

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