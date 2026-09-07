Λονδίνο: Απλήρωτες κλήσεις σε supercars

Κάθε καλοκαίρι, ορισμένες από τις

γεμίζουν με

,

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και

με πινακίδες από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Κόλπου.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το πρόβλημα δεν αφορά τόσο την παρουσία αυτών των αυτοκινήτων όσο τη συστηματική παραβίαση των κανόνων στάθμευσης από τους οδηγούς τους και, κυρίως, τη δυσκολία των βρετανικών αρχών να εισπράξουν τα σχετικά πρόστιμα.



Χαρακτηριστικό σημείο είναι η περιοχή γύρω από το Harrods, όπου αυτοκίνητα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σταθμεύουν σε στάσεις λεωφορείων και ταξί, χώρους φορτοεκφόρτωσης ή σημεία με διπλή κίτρινη γραμμή. Τα πρόστιμα κυμαίνονται συνήθως από περίπου 130 έως 185 ευρώ.





Το μέγεθος του προβλήματος αποκαλύπτουν τα στοιχεία της περιοχής του Westminster. Μεταξύ 2018 και 2022 οι αρχές επιχείρησαν να εισπράξουν 13.423 κλήσεις που είχαν εκδοθεί σε οχήματα με πινακίδες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μόλις το 1% αυτών πληρώθηκε.





Μόνο πέρυσι, αυτοκίνητα με πινακίδες Κατάρ συγκέντρωσαν ακόμη 2.570 κλήσεις στην περιοχή του Westminster, αριθμός μεγαλύτερος από εκείνον για οχήματα από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Συνολικά, τέσσερα κράτη του Κόλπου αντιστοιχούσαν στο 41% των κλήσεων που εκδόθηκαν σε αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.



Το βασικό εμπόδιο είναι νομικό και πρακτικό. Οι βρετανικές αρχές συχνά δεν μπορούν να αποκτήσουν τα στοιχεία και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου που είναι ταξινομημένο εκτός Ευρώπης. Η βρετανική κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία κατόχων οχημάτων δεν μπορούν να ανταλλάσσονται διεθνώς για την είσπραξη αστικών οφειλών.

Οι τοπικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διεθνείς εταιρείες είσπραξης όταν τα αυτοκίνητα έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, όμως η διαδικασία είναι αρκετά δύσκολη. Ακόμη και η μεταφορά αυτών των supercars δείχνει το οικονομικό επίπεδο των ιδιοκτητών τους. Ορισμένα μεταφέρονται αεροπορικώς στη Βρετανία με κόστος που μπορεί να φτάσει περίπου τις 29.000 ευρώ ανά διαδρομή.



Προς το παρόν δεν διαφαίνεται άμεση λύση, καθώς η βρετανική κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να δώσει στις τοπικές αρχές ευρύτερες εξουσίες κατάσχεσης οχημάτων που συνδέονται αποκλειστικά με απλήρωτες κλήσεις στάθμευσης.