Ενοχλημένος ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του: Οι κινήσεις προς τους συνεργάτες του, δείτε βίντεο
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Νίκος Οικονομόπουλος Συναυλία

Ενοχλημένος ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του: Οι κινήσεις προς τους συνεργάτες του, δείτε βίντεο

Οι θεατές που παρακολούθησαν το live του τραγουδιστή στη Λαμία κατέγραψαν τη στιγμή, με τις αναρτήσεις να γίνονται viral στο TikTok

Ενοχλημένος ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του: Οι κινήσεις προς τους συνεργάτες του, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
29 ΣΧΟΛΙΑ
Ενοχλημένος παρουσιάστηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του, με τον τραγουδιστή σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok να κάνει έντονες κινήσεις προς τους συνεργάτες του.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος εμφανίστηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη Λαμία, στο στάδιο «Αθανάσιος Διάκος», και σε στιγμιότυπα που κατέγραψαν θεατές, φαίνεται να έχει εκνευριστεί και χωρίς να σταματά να τραγουδά το κομμάτι «Κοίτα να μαθαίνεις», κουνούσε τα χέρια του, δείχνοντας στα άτομα της παραγωγής τι έπρεπε να κάνουν.

«Κλείστε το», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, ωστόσο δεν γίνεται αντιληπτό τι ακριβώς προκάλεσε τον εκνευρισμό του.

Δείτε βίντεο

@vasiaver Δεν νευριάζω ποτέ γενικά 😂#oikonomopoulos #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Vasiaver

@ssofikonst #oikonomopoulos #lamia #nevra ♬ πρωτότυπος ήχος - Sophie

Η στιγμή που πέταξε τα ακουστικά κατά τη διάρκεια συναυλίας του

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, σε μία ακόμη συναυλία που έδωσε τον Αύγουστο, αντιμετώπισε άλλη μία στιγμή έντασης, καθώς ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», διαπίστωσε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό του και αμέσως απευθύνθηκε στους μουσικούς λέγοντας: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!».

Κλείσιμο
Στη συνέχεια, αποσύνδεσε τα ακουστικά του και πέταξε ένα τμήμα του εξοπλισμού στο δάπεδο της σκηνής. Παρόλα αυτά, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν διέκοψε το πρόγραμμά του και ολοκλήρωσε την εμφάνισή του, αποσπώντας το χειροκρότημα του κόσμου.

@_sisilen @Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL #oikonomopoulos #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - elenawwa
Ιωάννα Μαρίνου
29 ΣΧΟΛΙΑ

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