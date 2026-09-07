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Ολυμπιακός: «Ενεργοποιείται» ξανά ο Γιάρεμτσουκ, μπήκε στην αποστολή για το ματς με τον Βόλο
Ολυμπιακός: «Ενεργοποιείται» ξανά ο Γιάρεμτσουκ, μπήκε στην αποστολή για το ματς με τον Βόλο
Ο Ουκρανός φορ είναι φαβορί για την αντικατάσταση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί φορ στην ευρωπαϊκή λίστα
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Βόλο και σε αυτή βρίσκεται για πρώτη φορά ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Καμπί έφερε εξελίξεις στην ιεραρχία των επιθετικών, με τον Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή για το ματς με τον Βόλο στο Κύπελλο Ελλάδος έχοντας τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για πρώτη φορά σε αυτή.
Ο Ουκρανός φορ είναι φαβορί για την αντικατάσταση του Μαροκινού φορ στην ευρωπαϊκή λίστα και ο Βάσκος τεχνικός θα του δώσει χρόνο συμμετοχής απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας για την 2η αγωνιστική της League Phase.
Αναλυτικά: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπάκουλας, Τσικίνιο, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα και Γκονζάλες.
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Καμπί έφερε εξελίξεις στην ιεραρχία των επιθετικών, με τον Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή για το ματς με τον Βόλο στο Κύπελλο Ελλάδος έχοντας τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για πρώτη φορά σε αυτή.
Ο Ουκρανός φορ είναι φαβορί για την αντικατάσταση του Μαροκινού φορ στην ευρωπαϊκή λίστα και ο Βάσκος τεχνικός θα του δώσει χρόνο συμμετοχής απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας για την 2η αγωνιστική της League Phase.
Αναλυτικά: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπάκουλας, Τσικίνιο, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα και Γκονζάλες.
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