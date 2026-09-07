Συνελήφθη 40χρονος καταζητούμενος για απόπειρα αποπλάνησης και βιασμού ανήλικης στην Κορινθία
ΕΛΛΑΔΑ
Απόπειρα βιασμού Κορινθία

Συνελήφθη 40χρονος καταζητούμενος για απόπειρα αποπλάνησης και βιασμού ανήλικης στην Κορινθία

Ο άνδρας αντιστάθηκε στους αστυνομικούς όταν πήγαν να τον συλλάβουν

Συνελήφθη 40χρονος καταζητούμενος για απόπειρα αποπλάνησης και βιασμού ανήλικης στην Κορινθία
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Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε το πρωί της Κυριακής ένας 40χρονος άνδρας σε περιοχή του Δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Κορινθίας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για υπόθεση απόπειρας αποπλάνησης και απόπειρας βιασμού σε βάρος ανήλικης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια του ελέγχου και όταν οι αστυνομικοί του ανακοίνωσαν τη σύλληψή του, ο 40χρονος επιχείρησε να διαφύγει, απωθώντας τους και προβάλλοντας αντίσταση.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου-Βόχας.
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