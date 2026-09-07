Βίντεο μετά την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια: Στο οδόστρωμα τραυματισμένος ο 55χρονος
Βίντεο μετά την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια: Στο οδόστρωμα τραυματισμένος ο 55χρονος
Οι σφαίρες βρήκαν στο πόδι το θύμα το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς
Σκηνές φαρ ουεστ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή των Πατησίων όπου άγνωστοι πυροβόλησαν έναν 55χρονο κάτω από το σπίτι του τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο πόδι.
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4.30 όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα, τα οποία επέβαιναν σε μια μηχανή, άνοιξαν "πυρ" εναντίον του 55χρονου, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν στη συμβολή των οδών Θέμου Άννινου και Βρούτου.
Οι σφαίρες βρήκαν στο πόδι το θύμα το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύμα στον αστράγαλο.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο 55χρονος να είναι ημίγυμνος και πεσμένος στο οδόστρωμα ελάχιστα λεπτά μετά την ένοπλη επίθεση.
Δέχεται τις πρώτες βοήθειες από κατοίκους της περιοχής και την ίδια ώρα φθάνει ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο 3 κάλυκες.
Ο 55χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμούς τα ξημερώματα στα Πατήσια υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι οι δράστες επιχείρησαν να του κλέψουν τη μηχανή και ότι τον πυροβόλησαν όταν αντέδρασε.
Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτή την εκδοχή και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης.
Στο πλαίσιο της έρευνας κλήθηκε κλιμάκιο της Σήμανσης προκειμένου να αναζητήσει αποτυπώματα πάνω στη μηχανή, καθώς ο 55χρονος υποστηρίζει ότι οι δράστες την άγγιξαν με γυμνά χέρια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες είχε σημειωθεί και άλλο περιστατικό με πυροβολισμούς στο ίδιο σημείο, στοιχείο που επίσης εξετάζεται από τις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος δεν έχει ποινικό παρελθόν, όπως και τα μέλη της οικογένειάς του. Παρ' όλα αυτά, οι αστυνομικοί θεωρούν δύσκολο να εξηγηθεί η ένοπλη επίθεση αποκλειστικά ως αντίδραση σε μια απόπειρα κλοπής μηχανής και συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς κρύβεται πίσω από το περιστατικό.
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4.30 όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα, τα οποία επέβαιναν σε μια μηχανή, άνοιξαν "πυρ" εναντίον του 55χρονου, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν στη συμβολή των οδών Θέμου Άννινου και Βρούτου.
Οι σφαίρες βρήκαν στο πόδι το θύμα το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύμα στον αστράγαλο.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο 55χρονος να είναι ημίγυμνος και πεσμένος στο οδόστρωμα ελάχιστα λεπτά μετά την ένοπλη επίθεση.
Δέχεται τις πρώτες βοήθειες από κατοίκους της περιοχής και την ίδια ώρα φθάνει ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο 3 κάλυκες.
Ο 55χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμούς τα ξημερώματα στα Πατήσια υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι οι δράστες επιχείρησαν να του κλέψουν τη μηχανή και ότι τον πυροβόλησαν όταν αντέδρασε.
Τι υποστηρίζει ο 55χρονος για τους πυροβολισμούς
Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτή την εκδοχή και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης.
Στο πλαίσιο της έρευνας κλήθηκε κλιμάκιο της Σήμανσης προκειμένου να αναζητήσει αποτυπώματα πάνω στη μηχανή, καθώς ο 55χρονος υποστηρίζει ότι οι δράστες την άγγιξαν με γυμνά χέρια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες είχε σημειωθεί και άλλο περιστατικό με πυροβολισμούς στο ίδιο σημείο, στοιχείο που επίσης εξετάζεται από τις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος δεν έχει ποινικό παρελθόν, όπως και τα μέλη της οικογένειάς του. Παρ' όλα αυτά, οι αστυνομικοί θεωρούν δύσκολο να εξηγηθεί η ένοπλη επίθεση αποκλειστικά ως αντίδραση σε μια απόπειρα κλοπής μηχανής και συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς κρύβεται πίσω από το περιστατικό.
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