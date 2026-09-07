Πόσο θα ωφεληθούν 2,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα €2,2 δισ. της ΔΕΘ: Τι κερδίζουν επαγγελματίες, ταξί, αγρότες, τρίτεκνοι, συνταξιούχοι