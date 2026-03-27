Γιατί θα είναι και τα play offs κριτήριο για τον Μπενίτεθ

Πόσο εύκολο πιστεύετε ότι είναι για τον προπονητή του Παναθηναϊκού να μεταδώσει κίνητρα στους παίκτες του σ’ αυτά τα play offs; Καθόλου, λέμε εμείς! Οι Πράσινοι ξεκινούν (χάρη στις «γκέλες» της τελευταίας αγωνιστικής) από το -8 συγκριτικά με τον ΠΑΟΚ και από το -9 συγκριτικά με τον Ολυμπιακό. Το -11 από την ΑΕΚ δεν το συζητάμε καν, ούτε ως απίθανο ενδεχόμενο κάλυψης διαφοράς. Θα πρέπει, λοιπόν, να συμβούν πολλά για να φτάσουν στην τρίτη θέση η οποία υπό προϋποθέσεις (ανάλογα και με το αποτέλεσμα στον τελικό Κυπέλλου και από το ποιον θα… βάλουν από κάτω) θα μπορούσε να προσφέρει στον Παναθηναϊκό το καλύτερο εισιτήριο για το Europa League, δηλαδή αυτό που οδηγεί στα play offs της διοργάνωσης.Γιατί, όμως, οι διοικούντες την ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι ακόμα αναποφάσιστοι και θέλουν να συμπεριλάβουν και την εικόνα και τα αποτελέσματα των play offs στο συνολικό πακέτο της αξιολόγησης του Ράφα Μπενίτεθ; Διότι προφανώς δεν έχουν… πειστεί από τα έως τώρα πεπραγμένα του. Και για να το πάμε και παρακάτω: διότι δεν τους αρέσει ούτε η εικόνα της ομάδας στα ντέρμπι (παθητικά, πίσω από την μπάλα και αντεπιθέσεις για να μην μακρηγορούμε), ούτε τα αποτελέσματά της επί Ράφα: δύο νίκες επί ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, πέντε ήττες από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Και για να διαπιστώσουν κατά πόσο μπορεί να κρατήσει το χαλινάρι στα πολύ δύσκολα…Εως τώρα ο Μπενίτεθ στους πέντε μήνες του στον Παναθηναϊκό έχει μια επιτυχία, μια αποτυχία και μια «Ο.Κ.» πορεία στο πρωτάθλημα. Επιτυχία στην Ευρώπη: αήττητος επί οκτώ σερί ματς με πολλές απουσίες, πρόκριση στα play offs και εν συνεχεία στους «16» της διοργάνωσης, μαντάρα στη ρεβάνς της Σεβίλλης, αλλά συνολικά θετικό πρόσημο. Αποτυχία στο Κύπελλο, όπου αποκλείστηκε με «κατεβασμένα χέρια» από τον ΠΑΟΚ στους ημιτελικούς, με δυο κάκιστες εμφανίσεις. Kαι πορεία αρχικά πολύ προβληματική, αλλά στο δεύτερο γύρο θετική στο πρωτάθλημα, όπου παρά τις δύο ήττες από τους Δικέφαλους στον β’ γύρο, τερμάτισε δεύτερος κι αν είχε πάρει και +4 βαθμούς από τις εντός έδρας ισοπαλίες με την ΑΕΛ και τον Παναιτωλικό θα ήταν και πρώτος, έχοντας τερματίσει στο -4 από τον ΠΑΟΚ.Δεν έχουν πειστεί οι διοικούντες ότι με τον Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο που μπορεί να τον οδηγήσει σε κατάκτηση πρωταθλήματος. Λογικό, διότι σε ελάχιστα ματς (Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Αρης), το Τριφύλλι κατέθεσε τέτοια κυριαρχική εικόνα στο γήπεδο. Δεν έχουν πειστεί για τις αποφάσεις του βλέποντας τον Παναθηναϊκό να παίζει πλέον εμμονικά σε 3-4-3 είτε αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο, είτε την Μπέτις στο “Cartuja”. Δεν έχουν πειστεί για τις επιλογές του, βλέποντας τον 37χρονο Σισοκό να τίθεται νοκ άουτ με δύο τραυματισμούς και τον Ερνάντεθ που αποκτήθηκε ως αναπληρωματικός αριστερός μπακ να μην δίνει καμία «ανάσα» στον Κυριακόπουλο και να αξιοποιείται (σωστά) μόνο ως στόπερ.Από την άλλη, πλευρά, όμως, ποιος μπορεί να παραγνωρίσει τον τεράστιο βαθμό δυσκολίας όταν ανέλαβε ο Μπενίτεθ; Ποιος μπορεί να υποτιμήσει τις αλλαγές στελεχών και την ανακατασκευή της ομάδας τον Ιανουάριο; Ποιος μπορεί να υποβαθμίσει το ότι ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε σε έξι ευρωπαϊκά ματς χωρίς πολλούς τραυματίες και «εκτός λίστας» παίκτες. Ποιος δικαιούται να αλληθωρίσει στη βελτίωση του επιπέδου φυσικής κατάστασης των παικτών συνολικά, την αλλαγή εικόνας προς το καλύτερο παικτών όπως ο Ινγκασον, ο Καλάμπρια, ο Σάντσες, τις ευκαιρίες που έδωσε (έστω από σπόντα αρχικά) κι ας μην αποτελούσαν δικές του επιλογές σε Ταμπόρδα, Κάτρη, Κοντούρη; Ουδείς!Για να πάμε και στα μελλούμενα: αν ο Παναθηναϊκός καταρρεύσει στα play offs, ο Μπενίτεθ πιθανότατα θα απολυθεί. Αν ο Παναθηναϊκός έχει θετική εικόνα και καλά αποτελέσματα, ο Μπενίτεθ πιθανότατα θα μείνει, κι ας τερματίσει τέταρτος ο Παναθηναϊκός, όπως είναι και το φυσιολογικό. Το ζητούμενο είναι τι θα αποφασιστεί στην περίπτωση που οι Πράσινοι έχουν μια «μέτρια» πορεία παίζοντας σταθερά σε όλα τα ματς πίσω από την μπάλα με κόντρα επιθέσεις λες και αντιμετωπίζουν κάποιο ευρωπαϊκό μεγαθήριο. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζει ούτε ο Γιάννης Αλαφούζος.Το σίγουρο είναι ότι αν προκύψει διαζύγιο η επιλογή του διαδόχου θα είναι δύσκολη και θα πρέπει να γίνει τάχιστα…