Αγιοι Ανάργυροι: Συνελήφθη ζευγάρι για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών

Μία νέα υπόθεση παιδιών που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους, με τις εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί να θυμίζουν έντονα την πρόσφατη υπόθεση του δώματος στο Περιστέρι, όπου μικρά παιδιά ζούσαν μέσα σε ακραία παραμέληση.

Όπως έγινε γνωστό, μετά από καταγγελία πολίτη, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μετέβησαν σε σπίτι επί της οδού Κέρκυρας στους Αγίους Αναργύρους, όπου διέμενε πενταμελής οικογένεια. Κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι τα τρία παιδιά, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων, ηλικίας 31 και 36 ετών, ενώ τα τρία παιδιά της οικογένειας, ένα αγόρι και δύο κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο για προστατευτική φύλαξη, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας και εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια.



Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους γονείς είχε γίνει ξανά καταγγελία πριν από δύο χρόνια και η Πρόνοια επισκέπτονταν την οικογένεια.