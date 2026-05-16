Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.
Αγιοι Ανάργυροι: Συνελήφθη ζευγάρι για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών
Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν τα παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν σε σπίτι που θύμιζε την υπόθεση του δώματος στο Περιστέρι – Μεταφέρθηκαν στο Παίδων για προστατευτική φύλαξη
Μία νέα υπόθεση παιδιών που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους, με τις εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί να θυμίζουν έντονα την πρόσφατη υπόθεση του δώματος στο Περιστέρι, όπου μικρά παιδιά ζούσαν μέσα σε ακραία παραμέληση.
Όπως έγινε γνωστό, μετά από καταγγελία πολίτη, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μετέβησαν σε σπίτι επί της οδού Κέρκυρας στους Αγίους Αναργύρους, όπου διέμενε πενταμελής οικογένεια. Κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι τα τρία παιδιά, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων, ηλικίας 31 και 36 ετών, ενώ τα τρία παιδιά της οικογένειας, ένα αγόρι και δύο κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο για προστατευτική φύλαξη, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας και εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους γονείς είχε γίνει ξανά καταγγελία πριν από δύο χρόνια και η Πρόνοια επισκέπτονταν την οικογένεια.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr